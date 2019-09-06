【電影】紀錄Jean Paul Gaultier歌舞劇　由戲服設計說到怪胎繆思

天才Jean Paul Gaultier的大名在時裝界無人不識，卻不是每個人都知道他的經歷。 去年，他決定把內心的靈感轉化成為現實，召集多個不同界別的精英，合力籌辦一場名為《Jean Paul Gaultier: Fashion Freak Show》的歌舞劇，以時裝、舞蹈、話劇向世人講述自己的故事。 雖然身在香港的各位未必有機會置身現場欣賞大師的跨界作品，然而講述這齣歌舞劇的紀錄片《Jean Paul Gaultier：奇幻花生騷》將在香港百老匯電影中心上映，各位粉絲絕不能錯過。

講述歌舞劇《Jean Paul Gaultier: Fashion Freak Show》的紀錄片《Jean Paul Gaultier：奇幻花生騷》將在香港百老匯電影中心上映，各位粉絲絕不能錯過。（網上圖片）

紀錄片《Jean Paul Gaultier：奇幻花生騷》由Yann L'Henoret執導，他過去曾執導《Emmanuel Macron: les coulisses d'une victoire》、《Dans l'ombre de Teddy Riner》等作品，其拍攝過程中從不與拍攝對象談話，堅持以觀察者角色為大家展現眼前人物。是次他在新作中，把歌舞劇籌備過程分拆成多個不同的章節，由淺入深為觀眾介紹Jean Paul Gaultier的故事。

這位因為麥當娜「愛美神飛彈」而廣為人識的大師，自出道起便以超凡的設計擁抱怪胎，挑戰大眾對美的定義、性別定型的限制、以及各個社會規範。他筆下的作品雖然不是大眾熟悉的剪裁及設計，卻有一種矛盾形成的美及視覺衝擊。亦是因此，他自第一場騷起即廣獲好評，年紀輕輕便嶄露頭角，成為時尚圈最被看好的年輕設計師之一。

年輕時的Jean Paul Gaultier（網上圖片）

雖則已在時尚圈打混多年，但他依然可以交出別出心裁的新穎設計，至今仍然寶刀未老。而活力充沛的他除了拿手的高訂時裝外，亦常涉獵舞蹈、音樂、電影相關的服裝設計，最有名的，當然要數天后麥當娜於1990年《Blond Ambition》巡迴演唱會中所穿著的「愛美神飛彈」，張國榮在《熱情》演唱會中雌雄同體的設計同樣是恆久的經典。

麥當娜於1990年《Blond Ambition》巡迴演唱會中穿著的「愛美神飛彈」成為經典。（網上圖片）

在寫下一次又一次經典章節之後，Jean Paul Gaultier去年突然浮起一個念頭，想以舞台劇形式講述他的故事。當時他身邊的人都把這個意念當成是他其中一個奇思妙想，殊不知今年他決定實踐意念，在67歲之齡跨界嘗試擔任導演、編劇、舞台設計三項工作，並找來各方人士為他舉辦一場結合時裝、影像、舞蹈、劇場元素的歌舞劇。

雖然Jean Paul Gaultier在時裝界是一位天才，但舞台劇終歸是另一個不同的藝術界別，平常時裝騷可以趕到登台前最後一秒才完成修改，但舞台劇的服裝卻要及早完成，並且必須具有足夠的彈性讓舞者可自由起舞。要兼顧時尚感及舞者的需要當然不容易，但亦沒有考起時裝天才Jean Paul Gaultier。在電影裡，大家可以看見他如何運用一雙巧手把想像變成華麗服飾，令人大開眼界。

電影有不少Jean Paul Gaultier製作戲服的片段。（網上圖片）

按圖率先睇歌舞劇場景及服飾：

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除此之外，觀眾亦可在電影認識到Jean Paul Gaultier的童年，從而理解他生命中最主要的創作元素。童年時的Jean Paul Gaultier孤癖害羞，是校園內的怪胎，沒幾個朋友。在那個寂寞的年頭，他的玩伴僅有小熊玩偶Nana，他把所有慾望及幻想投射到Nana身上，為其畫紅唇及製胸圍，可說是為他日後設計風格建立基礎。

Jean Paul Gaultier小熊玩偶Nana（網上圖片）

Jean Paul Gaultier把小熊的回憶放到歌舞劇內。（電影劇照）

I put some feathers on the head of my teddy bear because I didn’t have a doll. You know, dolls were not for boys. Well, not for respectable boys, but I was not a respectable boy anyway. Jean Paul Gaultier

電影亦有講述他的外婆、老師、愛人、天后麥當娜等人與他的關係，以及對他的影響。雖然電影並非集中講述Jean Paul Gaultier的設計及時裝路，但透過這齣電影，觀眾可以從不同途徑認識到Jean Paul Gaultier的過去，從而理解影響這位時尚大師的創作元素，值得粉絲入場欣賞。