【小丑回魂2】經典紅氣球變枱燈　家中亮紅光感受《IT》恐怖氛圍

不少人之所以喜歡看恐怖片，是貪其刺激又可怕的時刻，夜深人靜時更可在腦海中再三回味那份驚慄的感覺。 最近恐怖電影《小丑回魂》續集陸續在各地上映，英國FireBox特意推出Pennywise Balloon Lamp，讓人宅在家也可喚起恐怖回憶。

（電影劇照）

於2017年上映的恐怖電影《小丑回魂》由安迪慕式提執導，改編自史提芬京於1986年完成的小說《It》，講述七位居住在小鎮的小孩不幸被「牠」盯上，從此不時在街頭巷尾撞見手持紅氣球的「牠」，只要一不小心就會被「牠」吞噬。

當年電影上映後即廣受好評，就連康城影展評審團獎得主、導演Xavier Dolan當年亦特別推介給各位電影愛好者。事隔兩年，由比爾斯卡斯加德（Bill Skarsgard）主演的《小丑回魂》續集《小丑回魂2》終於強勢回歸，一眾戲迷早已引頸已待。

《小丑回魂2》港版海報（網上圖片）

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不過《小丑回魂2》在本月12日才在香港正式上映，在這幾個等待的夜裡，大家不妨在家中點亮由FireBox推出的Pennywise Balloon Lamp，預先溫習《小丑回魂》的恐怖氣氛。

FireBox是家網店，專門銷售富有趣味的特色商品，商品由家具飾品、智能VR產品，到美食甜點均應有盡有，旨在為人加添生活小趣味。適逢最近《小丑回魂》續集上映，FireBox特意以戲中小丑手持的紅氣球為原型，設計出Pennywise Balloon Lamp。

Pennywise Balloon Lamp（網上圖片）

Pennywise Balloon Lamp枱燈高35cm，當用家點亮後即會發出紅色的燈光，感覺非常詭異。就連FireBox亦在描述中寫道這盞枱燈可讓用家「輕鬆地知道正在有隻可怕的小丑看著你」，甚至呼籲各位「如果看見這一盞枱燈，快跑。你正處於危險之中！」不過相信一眾《小丑回魂》粉絲會樂於享受這燈所營造出來恐怖的氛圍吧。