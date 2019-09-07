【Louis Vuitton】夥拍高價拍賣品藝術家　聯乘紡織品反璞歸真

還記得剛過去的六月，Louis Vuitton跨越文化及種族藩籬，邀請六位藝術家為品牌暢銷手袋Capucines進行大變身，展現出不一樣的活力。 最近，品牌再度邀請其中一位藝術家Jonas Wood共同合作，推出極具新鮮感的紡織品系列。

美國藝術家Jonas Wood（IG@jonasbrwood）

擁有悠久歷史的Louis Vuitton，近年積極邀請不同藝術家合作，交出一個又一個精彩的紡織品系列。去年品牌邀請了連潮人陳冠希亦高價入手其作品的美國藝術家Alex Israel合作，推出擁有浪漫線條及夢幻色彩的紡織品。

今年品牌找來了另一美國藝術家Jonas Wood，帶來極富現代感的設計。

由Jonas Wood設計的ARTYCAPUCINES。（LV）

Jonas Wood擅於在平面上以素描、拼貼、水彩等元素，將眼前景象或與日藝陶瓷家妻子Shio Kusaka的回憶展現人前。景物在他筆下幻變成一個失卻立體感的平面，被壓縮的空間形成一種奇特的視覺衝擊。他筆下多份作品如《THE SPELLER》、《PINK PLANT TWO》、《BLACK STILL LIFE WITH FLOWER PATTERN》、《UNTITLED (BLUE CRATE)》等，曾分別在蘇富比拍賣會以高價成交，當中《THE SPELLER》成交價高連$1,700,000美元（約13,338,040港元），是當代備受重視的藝術家之一。

繼本年六月的合作後，最近Louis Vuitton再一次邀請Jonas Wood以他大膽且不失優雅的美學，為品牌紡織精品帶來不一樣的衝擊。Jonas Wood將品牌經典圍巾及披肩當作畫布，帶來11款玩味十足的作品。

Jonas Wood從成名作《Clippings》取材，以拼貼方式交出畫有植物圖案及「Louis Vuitton」塗鴉的絲巾。除此之外，他亦再一次以回憶作畫，以他祖父家的布質牆紙為靈感，交出一款黑、灰、粉紅交織、寫滿「Louis Vuitton」字樣的雙面絲巾。

《Clippings》（網上圖片）

另外，Jonas Wood由Louis Vuitton的經典Monogram出發，設計出五款由真絲、羊毛、絲棉混紡製作，印滿品牌標誌、籃球、黃色鮮花、以及由他妻子完成的黑白色花瓶作品圖案的圍巾及披肩。Jonas Wood亦以擅長的塗鴉藝術，設計出兩款分別以真絲及羊毛製作的圍巾。粉紅色及藍色的圍巾上印有數行以不同字體寫成的「Louis Vuitton」字樣，洋溢著塗鴉藝術獨有的活力。

+ 3 + 2

是次是Louis Vuitton自六月後再一次與Jonas Wood的合作，可見品牌對他別具賞識之情。而Jonas Wood亦交出一系列具有別具一格且活力十足的紡織精品，該系列於9月6日在紐約公開發售後（其餘地區需等到9月12日），定必引起話題。