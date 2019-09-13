【麥當勞】瑞典麥記替戶外招牌增值　救救小蜜蜂從M字大Logo做起

香港近期有網民發起罷食麥當勞。觀乎健康角度，少吃Junk Food無疑是件好事。相信香港的麥當勞要吸引網民回頭的話，就要多加把勁了。 外國的麥當勞沒有罷食威脅，把剩下來的心思及時間關心世界。繼本年五月的蜜蜂餐廳後，瑞典麥當勞最近再次為蜜蜂造屋，支持生物多樣性。

瑞典麥當勞打造了「beehive hotels」（designboom.com）

對於不少人而言，蜜蜂是可怕的昆蟲。然而，據國外專家研究，世界上85%農作物依靠蜜蜂授粉進行生產。換言之，如果蜜蜂數量減少，人類的糧食將會面臨史無前例的威脅。然而，因為都市化的問題，蜜蜂流離失所，數量逐漸減少。

瑞典麥當勞在木製的廣告牌上鑽孔，為蜜蜂打造一個安樂的窩。（designboom.com）

適逢世界蜜蜂日，瑞典麥當勞旗下的創意機構NORD DBB特意將廣告牌進行改裝，在木製的廣告牌上鑽孔，為蜜蜂打造一個安樂的窩。

瑞典麥當勞稱這些洞孔為「beehive hotels」，並且允許每家位於瑞典的麥當勞利用廣告牌打造蜜蜂酒店，冀望在全國分店的努力下，蜜蜂酒店的數量可以積少成多，扭轉都市化為蜜蜂所造成的影響。

如同與本年五月的蜜蜂餐廳計劃一樣，此計劃備受網民讚賞，認為麥當勞這家快餐店龍頭終為保護地球出一分力。其實每件事物可以是好，亦可以是壞，最重要的是大家願意擴闊心胸及視野，以關愛的心待人處世。