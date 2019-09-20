【Tod's】百年歷史仍穩站時尚界　爸爸鞋櫃中的豆豆鞋有多強？

時尚近年來的更迭速度，隨著Z世代的網路速度越變越快，但有些品牌總能不隨波逐流，且站穩腳步把品牌的工藝設計做到最好，你印象中存在爸爸鞋櫃中的Tod’s就是如此，很少看見品牌有大張旗鼓的宣傳，也沒有過多名人的包裝，Tod’s用一雙豆豆鞋便開啟品牌的時尚之路。

這雙紅透半天邊的豆豆鞋其實是運用一張皮一體成型縫製，工匠透過精準的鑿孔技術穿過鞋底的豆豆設計，再從鞋底反向縫至鞋面。（Tod’s官網）

在這個充斥街頭潮流風格的時代，好像不搞點叛逆的東西，品牌就活不下去，但Tod’s就是不跟風，品牌用手工的製造工藝面對每一項產品設計，以品質取代生產速度，Tod’s用10個品牌的精神，讓它在時尚圈屹立不搖。

1.悠久的歷史

放眼望去，許多一線精品皆擁有悠長的歷史，在創立年份看來1940年誕生Tod's並不算久，但其實品牌在正式創立前，Diego DellaValle家族就已經有近百年的製鞋工藝，因此認真算起來，Tod's扎扎實實地屬於精品中「百年俱樂部」的一員。

2.豆豆鞋的獨門工藝

原本為了開車而誕生的豆豆鞋，舒適的特性讓許多人將該鞋款當作日常的休閒鞋，這雙靈感來自莫卡辛鞋的鞋款，看似簡單的設計但其實暗藏玄機！這雙紅透半天邊的豆豆鞋其實是運用一張皮一體成型縫製，工匠透過精準的鑿孔技術穿過鞋底的豆豆設計，再從鞋底反向縫至鞋面。

這雙紅透半天邊的豆豆鞋其實是運用一張皮一體成型縫製，工匠透過精準的鑿孔技術穿過鞋底的豆豆設計，再從鞋底反向縫至鞋面。（Tod’s官網）

3.堅持意大利製造

許多一線精品因為供需的關係，因此都將產品的生產線外移，但堅持品質的Tod's仍然保持「本土製造」！所有的配件包袋及鞋履，全都在意大利生產，藉此保障每一個顧客買回去的單品都是高品質。

所有的配件包袋及鞋履，全都在意大利生產（Tod’s官網）

4.經典款不用多一個就夠

Tod's除了鞋款設計迷人外，手袋也是一大重點！品牌用一款D-bag擄獲戴安娜王妃，這款袋更與時俱進，調整了版型成為現在的D-Styling款，而這款包實用的特性也成為許多女孩的最愛。

Tod’s除了鞋款設計迷人外，包袋也是一大重點！品牌用一款D-bag擄獲黛安娜王妃，這款包更與時俱進，調整了版型成為現在的D-Styling包款，而這款包實用的特性也成為許多女孩的最愛。（Tod’s官網）

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