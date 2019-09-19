【倫敦時裝周】將Nike舊波鞋拆解再重組　環保設計也可以很狂野

Fashion East從2000年創立，致力培養年輕設計師，讓他們度過困難的早期階段，而每一季有三位女裝與三位男裝設計師，於倫敦時裝周期間，向國際媒體與買家展示自家設計的機會，更能獲得獎學金、免費場地與時裝騷演出機會等。 如今，隨著自家研發的升級再造Nike，將舊波鞋大改造，變成小貓踭高跟鞋，亦讓時裝界新星Ancuta Sarca，成為Fashion East加盟的最新成員，首度亮相於SS20倫敦時裝周。

全新Fashion East陣容：Ancuta Sarca、Gareth Wrighton與Yuhan Wang。（IG@fashion_east）

Ancuta Sarca將Nike舊波鞋大改造，變成小貓踭高跟鞋。（IG@ancutasarca） Ancuta Sarca所設計的環保鞋履，由Nike舊波鞋與復古高跟鞋所製成，憑藉在社交媒體已建立的粉絲群，鞋履在網絡上瘋傳，短時間成為時尚熱話，設計師更收到眾多買鞋的請求，並引起媒體關注。



而Ancuta Sarca亦以特殊力量，進入這場時尚遊戲之中。她這一系列手工製作的升級再造鞋履，是從慈善商店、eBay、Depop等不同途徑收集回來，包括二手高跟鞋與廢棄Nike運動鞋，結果她想到將兩者結合，設計出一雙狂野的混搭鞋款。

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設計師Ancuta Sarca（IG@ancutasarca）

Ancuta Sarca在設計時，因考慮到可持續發展的問題，並承認時尚消費對環境所造成的影響，她說這是一個漫長的過程，事情不可能很快改變，但讓我們愈早意識到就最好。同時這些環保鞋履，也證明了只需要找到重用的方法，二手單品也能變成全新產品。

根據聯合國指出，時裝產業佔全球溫室氣體排放量10％左右，並產生約20％的全球廢水，85％紡織品最終將進入堆填區或被焚燒。隨著亞馬遜森林大火一事，早前多個時裝品牌，亦共同簽署時尚契約（Fashion Pact），讓品牌加速推動可持續發展計劃。



處身這個時代，Ancuta表示作為設計師能做的，就是好好利用已經存在的東西。對於可持續發展的態度，更使她獲得與倫敦運動服品牌Sportsbanger合作的機會，利用剩餘空氣床墊製成服飾，為可持續的未來提供更可持續的解決方案。

狂野升級再造環保鞋履（IG@ancutasarca）

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+ 4 + 3 + 2

另外，由於Ancuta Sarca非常喜歡Nike的美學，而且把Nike標誌放在高跟鞋之上，令設計看起來有趣又獨特。她將運動鞋轉化為女性化的款式，這一切都是源於她搬家時，意識到太多鞋子不是磨損，就是太殘舊，導致不能再穿用，於是她決定給予這些舊鞋第二次生命，變成現今的升級再造製成品。

Ancuta Sarca畢業於羅馬尼亞克盧日納的薩凡納藝術設計大學，完成學業後加入Ashish Gupta工作室，亦曾為Meadham Kirchhoff工作。設計除了將於倫敦時裝周展示外，倫敦LN-CC概念店亦與Ancuta建立獨家合作夥伴關係，目前她希望一切都能保持可持續性與手工製作，而在LN-CC上出售的所有設計，都是由她親手製作。

作為Fashion East系列的最新成員，Ancuta Sarca狂野升級版Nike，大家有意入手嗎？