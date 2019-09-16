CHANEL聯乘巴黎同鄉街牌Pigalle　奢侈時裝王國終於走向街頭？

近年不少傳統時裝品牌都會與街頭品牌合作，兩者儘管看似風馬牛不相及，但往往可在併發出非凡創意。 在剛過去的五月，巴黎奢侈時裝品牌CHANEL與Pharrell Williams合作的聯乘系列面世，為向來低調奢華的CHANEL加添幾分街頭的活力。 最近，巴黎街牌Pigalle主理人Stéphane Ashpool在其個人Instagram帳戶上宣布將會與CHANEL合作，令人非常期待。

巴黎街牌Pigalle的主理人Stéphane Ashpool在個人instagram帳戶上宣布將會與CHANEL合作。（IG@stephane_ashpool）

2008年10月，Stéphane Ashpool以家鄉Pigalle（皮加勒）的名字來創立自家品牌。這位畢業於Cultural Mediation學系的巴黎男生，把從小就喜歡的籃球運動化成創作元素，再將90年代街頭文化以及HipHop藝術融合到設計當中，嘗試在每一季度交出以不同面料製作的服裝系列，不少音樂圈時尚名人如A$AP Rocky、Rihanna都曾穿上品牌服飾亮相，以表支持。

Stéphane Ashpool（IG@stephane_ashpool）

不過Pigalle最廣為人知的，始終要數到2014年起與Nike持續多年的聯乘合作，每每都會在街頭時裝圈引發不少討論。另外，Stéphane Ashpool過去亦曾四度與藝術家合作，以不同的藝術手法將老化的籃球場改頭換面，為巴黎街頭增添一抹色彩。

點擊看Pigalle如何將籃球場大變身：

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最近，CHANEL為慶祝ANDAM Fashion Award 30周年，選上與2015年得獎者Pigalle合作，再一次融合高級時尚與街頭品牌的創意。

雖然是次合作暫時未見任何官方消息，但從Stéphane Ashpool上載的相片中，可見他為此系列創造了一隻名為Sun Dog的五色狗狗角色、一件以CHANEL經典布料製成的夾克、面料柔軟的上衣及褲子、拼接皮手套、以及鞋面將有特別設計的波鞋。

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雖然CHANEL官方暫時仍未公布有關系列的任何消息，不過相片曝光後，不少網民已紛紛留言表示期待。相信當系列正式發布後，將會引發起一場搶購潮。