【倫敦時裝周】系出Central Saint Martins同門　以褶裙鬥過死活

正在舉行的倫敦時裝周裏，多位出身Central Saint Martins新力軍引來大量話題性作品，作為師姐的Molly Goddard和Simone Rocha仍然氣勢如虹，不被師弟妹奪走光芒。Molly Goddard的糖果色褶皺紗裙無可置疑是她的拿手戲，但擅長透視處理和褶皺設計的還有Simone Rocha，兩者闊身的輪廓剪裁或許有着相通之處，但細心留意，彼此仍然有各自大不同的設計基因與時尚理念，足以讓她們一支獨秀，良性競爭。 未知二選其一的話，你又是哪一方的Fans呢？

褶皺花邊、蓬蓬裙、透視薄紗等等的元素都充滿嬌柔氣質，只要以上幾點集合於一身，便會帶來很高的識別度，因此當Molly Goddard和Simone Rocha這同樣以上述元素作為主創作的品牌，經常一同在每年每季的倫敦時裝周之上，就難免遭到比較。她們二人的寬闊設計， 不知是否受川久保玲的影響，同時以褶皺的女性化感覺代替對婀娜多姿的身材要求，成為現代女裝的指標。然而所謂同中有異，細心欣賞，其實兩者的風格各有不同，一個古典華麗，另一位則怪異不羈，成功以不同方式，呈現出現代女性的獨特個性。

相比之下較有經驗的Simone Rocha，自2010年創立品牌起，因爸爸John Rocha的設計師身份而受媒體關注，出生於愛爾蘭的她汲取了爸爸的時裝設計天份，但卻對爸爸的出生地香港沒有歸屬感，反而對愛爾蘭情有獨鍾，更多次以當地的文化藝術作創作靈感。因此，Simone Roch SS 2020系列以愛爾蘭傳統民間習俗鷦鷯節（Wren Day）的稻草服裝為靈感，配合起她拿手的巴洛克宮廷剪裁和網紗透視手法，對自身的愛爾蘭血統致敬之餘，又混合出一種現代化的古典華麗風格。

鷦鷯節（Wren Day）的稻草服裝。（brehonlawacademy）

Simone Rocha。（Getty Images）

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+ 8 + 7 + 6

環顧Simone Rocha SS20季度系列，以鮮明色彩為主色調，再結合懷舊古典感濃烈的瓷器印花和蕾絲、珍珠、光面綢緞等材質，Simone Rocha成功以薄紗分隔開眼花撩亂的褶皺設計，令層次分明，在配搭方法上明顯比Molly略勝一籌。結合呼應主題的稻草編織出的繩結，感覺亦雅緻新鮮。另外值得一提是Simone Rocha的「少女風」服裝，乃是一種能夠應用在有年齡層的女性的誇世代設計，是故在本季也請來了不同年齡階段的愛爾蘭演員行騷，穿起品牌的連衣裙後銀髮婆婆也立即變成時尚年輕，絕不輸給同場年輕貌美的超模。

呼應主題鷦鷯節（Wren Day）用稻草編織出繩結。（Londonfashionweek）

而2014年創立品牌的Molly Goddard一出道已成為時裝雜誌的寵兒，因Molly妹妹Alice Goddard的造型有功，令甜美的褶皺蓬蓬裙添上一點黑暗叛逆感，品牌不但得到Rihanna和Agyness Deyn等名人穿用，更得到天馬行空的攝影大師Tim Walker的賞識合拍攝影集《Patty》，為柔弱的薄紗裙冠上硬朗不羈的形容詞。

Molly Goddard與攝影大師Tim Walker的賞識合拍攝影集《Patty》。（Tim Walker）

Molly Goddard。（Getty Images）

Molly Goddard的SS 2020系列同樣採用一樣的戰略，以紗裙和褶皺作重點單品，配以堅挺的紗布、牛仔布來製作出豐富的立體效果，令整體輪廓更加突出。經過五年的磨練，Molly的褶皺工藝已運用得出神入化，她的薄紗設計亦不再局限於連身裙上，褶皺薄紗本季化身透視上衣、袋及肩膀裝飾，拆解既定公式，活靈活現。本季另一重點是她首次用上短身針織物作配搭，小小一件蝴蝶結Cardigan顯出她的少女心，但一經Alice Goddard的造型後又即變得型格成熟。

時裝騷刻意安排緊密的位座，讓來賓近距看到作品。（Giovanni Giannoni）

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