IKEA聯乘系列之後　Off-White™自家推出95美元有交易的家品系列

Off-White™又有新搞作。 有「聯乘王」之稱的Off-White™向來多瓣數多。品牌最近宣佈將於9月1日公開發售首個自家家品系列，未知會否如年初與IKEA聯乘的家品系列般甫推出即被搶購一空？

Off-White™於9月1日公開發售首個自家家品系列。（網上圖片）

雖然Off-White™創立至今只有短短數年，而且Virgil Abloh交出的設計一直以來備受爭議，但無可否認，Off-White™於這些年來確是是炙手可熱的一線品牌，人氣高企不下，天價產品同樣有價有市。

Virgil Abloh（網上圖片）

創辦人Virgil Abloh曾誇下海口說要把Off-White™打造成現世代的愛瑪仕。關於品牌的設計功力及形象能否與愛瑪仕媲美就見人見智，但無疑Virgil Abloh確實積極發拓各種不同的可能性，務求令Off-White™能全方位地占據年輕世代生活的每個角落。

年初與IKEA聯乘的家品系列似乎勾起本科修讀建築系的Virgil Abloh對家品的熱情，最近他們公佈將會推出首個自家家品系列「HOME.」，讓大家能為住所打添一份「潮」味。

回顧與IKEA聯乘的家品系列：

+ 9 + 8 + 7

「HOME.」系列分成「CERAMICS」，「BED」，以及「BATH」三個類別，大走務實風格。

「CERAMICS」是為一系列陶瓷家品，包括水壺、煙灰缸、托盤、肥皂托、兩種不同大小的水杯及碗子、以及三種不同尺寸的碟子。年初Virgil Abloh曾在巴黎Hôtel Costes開設的Pop-Up店內賣衫兼賣珠寶及花藝，並揚言：「當我年老後，就會走到偏遠的市鎮開設花店。」愛花的他是次就在象牙白的瓷皿上，勾勒出幾隻匿藏於角落的蜜蜂以及綻放的寶藍色小矢車菊，流露出一份品牌罕見的溫柔。

+ 3 + 2

在床具用品「BED」方面，Virgil Abloh同樣選用了淡雅的椰子白作為主調，交出繡有品牌經典交叉箭頭標誌的雙人床笠、被套，以及枕頭套。另外亦有一張橙紅色的流蘇針織毯子，上頭以較深的線勾勒出一個大大的交叉箭頭標誌，是為整個系列中最搶眼的產品。

「BATH」就包括了以象牙白毛圈布製成的毛巾及浴袍，邊緣位置以繡有「Off-White™」字樣的白布圍邊，另縫有印上「HOME.」字樣的橙紅色標籤帶，即時為商品升值。

品牌暫時未有公佈商品的個別定價，僅公佈「HOME.」系列的價格範圍將為95美元至635美元不等，定價尚算「親民」。未知大家看過相片後對此家品系列有何感受？不過無論你喜歡與否，估計系列面世後很有機會成為另一個被炒至天價的話題作。