【IKEA】不只Off-White、HAY聯乘　宜家跟社企合作將太陽能普及化

相信有看過周星馳《國產零零漆》的人都會記得太陽能電筒這項「搞鬼」產物。電影中的太陽能電筒「有光源就會著，無光源絕對唔會著。」讓人不禁驚嘆這項發明的「偉大」。而隨著科技的進步，陸陸續續出現了不少以太陽作為能源的電子產物。

（IG@littlesunenergy）

最近IKEA與Little Sun合作，推出了一系列以太陽作為能源的電子產品，而它們在沒有光的情況下仍能開動。於2012年成立社會企業Little Sun，致力為世界各地沒有電力供應的地區提供電源。「希望透過太陽能向大眾展示一個可持續發展的生活方式。」其創辦人Olafur Eliasson說，今次跟IKEA合作是提高大眾意識的好機會。而IKEA的瑞典創意總監James Futcher表示：「能源對於日常生活十分重要，但仍有不少人活到缺乏能源的環境下。我們希望為他們，以及想減低能源消耗量的人提供更好的使用能源方式。」

（IG@littlesunenergy）

在香港，只有按下一個按鈕便可得到源源不絕的電力及水源，穩定的電力供應在大家心中變成是理所當然的事。但其實地球上仍不少地區仍然沒有電力供應，所以兩者今次的合作就是致力為居住在輸電網外的市民提供電力。

在了解過實際情況後，兩者正研發可以安裝在窗戶上的太陽能板，並為Little Sun原有的掌上太陽能燈改頭換面，推出一系列產品。系列名為「SAMMANLÄNKAD」（瑞典文，英文意指Connected），Little Sun原本的太陽能燈設計是太陽花形狀，除了可以儲蓄能源外，亦可用作照明。今次則設計成球狀，並配以像行星軌跡形狀的金屬造支架，令產品具有現代感。不過，產品仍在試驗階段，預計在2021年才會正式於IKEA發售。