Jean-Michel Basquiat個展森美術館啟動　連川久保玲也是其Fans

作為日本的藝術重鎮，東京六本木可謂頂尖藝術館臨立，位於東京六本木新城Mori Tower的森美術館正是極具代表性的一個，美術館的策展內容極具前瞻性和多元化，由傳統《建築的日本展：傳承的譜系》，到主打流行文化的《THE 哆啦A夢展TOKYO 2017》，均在全世界獲得一致好評，而來到今個9月這個藝術聖殿又有另一個超重磅項目誕生，說的正正以Jean-Michel Basquiat為主題的個人展覽，《Jean-Michel Basquiat：Made in Japan》。

森美術館是六本木的知名地標。（art-view.roppongihills.com）

Jean-Michel Basquiat，1960年12月22日－1988年8月12日。（Phillips）

作為繼Andy Warhol之後又一位在Pop art史上最具影響力的藝術家，和Keith Haring一樣，Jean-Michel Basquiat絕對是紐約曼哈頓街頭最亮麗的風景，輕狂、色彩斑斓的塗鴉風格，表面上貌似雜亂無章，內裡卻包含着種種叫人感觸的深思和意義（在1980年代白人主導的西方藝術界別裏，Basquiat可謂絕無僅有的黑人，要在那個滿載種族歧視的圈子內打滾，Basquiat內心所須要面對的憂痛可想而知），也將Neo expressionism新表現主義的理念與形式，發揮得極緻，所以沒有Basquiat的塗鴉，今時今日的街頭藝術，會否發展到如斯普及與盛行之境地，實在是未可知的事。

Jean-Michel Basquiat作品向來給予人眼花繚亂之感。（攝影：張榮熹）

《Jean-Michel Basquiat：Made in Japan》展現場。（攝影：張榮熹）

參觀者甚多。（攝影：張榮熹）

雖然Jean-Michel Basquiat一生極之短暫（只有27歲），但他的藝術經歷與足跡，卻原來並非只有紐約街頭，遠在他方的日本，同樣有着千絲萬縷之關係，在生之時多次到訪日本，生前死後也在東洋舉行過不下十數次的個人或團體藝術展覽，更重要是不少其藝術作品，靈感泉源就是來自東瀛，《Jean-Michel Basquiat：Made in Japan》展覽合共130多件的作品中，很大部份的主調，正是探討Basquiat與日本文化的關係。

不止藝術成就高超， Jean-Michel Basquiat的打扮造型同樣惹人關注，SS87季度就曾邀請他擔任模特兒行Show。（comme des garcons）

COMME des GARÇONS亦曾以 Jean-Michel Basquiat的作品製作服飾。（comme des garcons）

1982年的《Napoleon》。（展覽作品）

1983年《Onion Gum》。（攝影：張榮熹）

回顧80年代日本經濟高速起飛，大量日製產品出口到西方世界之餘，其五光十色、光怪陸離的生活也叫外國人大開眼界，Basquiat正是其中之一，所以在《Jean-MichelBasquiat：Made in Japan》展覽上大家可以欣賞到許多Basquiat以日本為主題而創作的藝術品，如1982年的《Napoleon》和1983年的《Onion Gum》，前者旨在表達在經濟日盛的情況，日本人消費主義日張的客觀現實；後者則是Basquiat眼見日製商品排山倒海傾銷到海外，從而有感而發的作品，當前深受經濟衰退困擾的日本人看到，定必百般滋味在心頭。

《Untitled》由ZOZOTOWN社長前澤友所擁有。（攝影：張榮熹）

而環顧展覽當中最矚目作品，定必是1982年一幅無名大作《Untitled》莫屬，作品高度表現出Jean-Michel Basquiat的藝術技術與思想內涵，長年以來都是他其中一件最著名的巨作不在講，2017年更被ZOZOTOWN社長前澤友作以1億1千萬美元（約$862,192,607港元）天價拍賣投得，叫人目定口呆之餘，前澤友作今次慷慨地將作品借予森美術館，以作公開展出，價格連城的經典巨作，現在得以親眼近距離接觸，藝術愛好者又豈能錯過？

《Jean-Michel Basquiat：Made in Japan》

日期：2019年9月21日(土)～11月17日(日)

地點：東京六本木新城Mori Tower森美術館

費用：成人2100日元