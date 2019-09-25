【Micro設計】時裝界迷你風吹到電玩界　PlayStation 1縮細變手錶

時裝界興起迷你熱，各品牌爭相推出Micro Bag，由Jacquemus到Hermès都見到迷你手袋的影蹤，想不到這股風氣竟吹到電玩界上。

電玩界是其中一個很受時裝品牌歡迎的界別，時裝品牌與電玩遊戲推出的合作計劃屢見不鮮。近日連殿堂級的奢侈時裝品牌Louis Vuitton也與線上戰術遊戲《League of Legends》合作，為其2019世界大賽冠軍獎盃訂製旅行箱，可見過往只為傳統運動打造獎盃箱的Louis Vuitton也肯定了電玩的重要性，電玩遊戲對世界的影響力已今非昔比。

Louis Vuitton × 《League of Legends》。（Louis Vuitton）

從2018年起，Jacquemus多次縮小品牌經典Le Sac Chiquito手袋的容量，以不實用的超迷你尺寸掀起了Micro Bag潮流，把手袋的實用功能本末倒置，變成時尚配飾，充份展現時裝的反叛思維。熱潮至今已有一段時間，但仍見多個如Fendi、Hermès般歷史悠久的奢侈品牌也相繼為經典袋款推出迷你版，甚至在Marine Serre和Dolce&Gabbana的SS20時裝騷中也看到迷你手袋的蹤影，相信此熱潮將會一直延續下去。

Jacquemus多次縮小品牌經典Le Sac Chiquito手袋的容量，掀起了Micro Bag的潮流。（Jacquemus）

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這股迷你熱潮更降臨電玩界，來到有二十四年歷史的PlayStation遊戲機上。這次英國禮品製造商Paladone可能取了Micro Bag之道，選取了初代PlayStation遊戲機的經典外型設計，將其化身成可隨身攜帶的迷你PlayStation電子手錶。變小了的PlayStation手錶，外形和細節按鈕可謂跟原版遊戲機相差無幾——包括全灰色的機身和彩色的PlayStation Logo，集多個經典元素於一身，勾起不少人的童年回憶。不過，這錶只有電子錶最基本的功能，顯示時間、炒和日子，幸而售價極親民，只售為19.99英鎊（約194元港幣），而且此產品得到Sony官方授權認證，大家可以安心購買。

Sony官方授權的PlayStation電子手錶。（Paladone）

雖然迷你PlayStation電子手錶的外形十分有趣，但有支持者指出因手錶沒有PlayStation經典的開機音效而大感失望，並認為音效才是他們最懷念的精髓。因為早在2018年3月時，Paladone曾推出了一隻任天堂授權的迷你Game Boy手錶，當時錶中除了顯示時間和日期，亦以經典遊戲《Super Mario Land》的主題音樂作響鬧鈴聲和配備仿傚舊式顯示屏的綠色LED燈，互相比較下Game Boy電子錶無疑比PlayStation電子錶來得更加Retro。