【展覽】Karl Lagerfeld跳出時裝　雕塑引證老佛爺也是優秀藝術家

Karl Lagerfeld一生涉獵不同領域，既是時裝設計師，也同時熱愛攝影、藝術，甚至親自設計一系列雕塑作品。 最近，Carpenters Workshop Gallery將老佛爺這一系列《Architectures》搬往紐約展出，讓觀眾多了一個機會，懷緬這位時裝巨人的多元才華。

《Architectures》展覽（Carpenters Workshop Gallery）

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由Karl Lagerfeld親手創作的雕塑作品《Architectures》，首度登陸紐約Carpenters Workshop Gallery展出，並由即日直至2019年11月16日完結。《Architectures》靈感取自上古時代，被老佛爺稱為是美麗、文化與現代的起源。從這些獨特作品之中，不但喚起希臘式當代建築美學，同時更運用黃金比例與昂貴的大理石材料所製成，包括桌子、燈、噴泉、鏡子及柱子等設計，以現代視角實現出古典美學，一系列黑白建築味道的作品，亦能看見老佛爺對該美學的愛戀。

老佛爺Karl Lagerfeld（The Independent）

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各種雕塑擁有不同的功能性，乃是建築師Aline Asmar d'Amman根據老佛爺的設計草圖來製作，從圓形至五腳不對稱的桌子，每件作品都包含了傳統元素融合現代細節，更是用上精心挑選的大理石塊雕刻而成，包括白色帶有深灰色脈紋的Arabescato Fantastico，與黑色帶有奶油白色脈紋的Nero Marquina，所有產品均由意大利製造，然後由工匠進行精確切割、雕刻、拋光等繁複工序，才能完成一件巧手精緻的成品，而每種大理石顏色，亦只限量於八件作品。

老佛爺Karl Lagerfeld（CNN）

Aline更表示，作品呈現出大膽與永恆的感覺，完全是因為老佛爺創造力與直覺的結果。該系列於2018年10月在巴黎首次亮相，隨著今年二月老佛爺逝世，該展覽不但可以再度懷緬他，亦讓大家了解他的拿手好戲不只有時裝，而是在各個領域的各項創作，全都能展現出他的獨有風格。

《KARL LAGERFELD ARCHITECTURES》



日期：即日至2019年11月16日

地點：693 5th Ave, New York