Nike鞋盒改裝成最潮家具　誰說鞋盒就只能夠用來儲存波鞋？

波鞋愛好者在收藏波鞋時會一併收藏鞋盒，因為不同年份推出的鞋盒也會有不同的設計，以Nike SB系列為例，推出20年間已轉換了8款設計，聯乘款式的鞋盒設計更是精美，所以對於真正愛鞋之人而言，愛波鞋之餘亦絕不可能不愛鞋盒。 但如斯「儲鞋又儲鞋盒」的收藏法，久而久之就會令家居團積愈來愈多鞋盒，對於吋金尺土的港式蝸居而言，影響尤其明顯，所以如何將鞋盒改裝性實用性更高的家具用品，的確是一門很值得好考究的學問。

倫敦時裝周上，正當時裝界新星Ancuta Sarca利用舊Nike波鞋改裝的尖頭高踭鞋成為焦點之際。遠在他方的韓國，家具設計師Gyu Han Lee亦以Nike為主題，將形形式式的Nike鞋盒改裝成的實用家具，實行把潮流融入於生活當中。其首個作品出現只有短短一年，便得到高度注視，近日在首爾003 Archive更舉行了首個個人展覽《ON MY SEAT》，前途無可限量。

時裝界新星Ancuta Sarca把舊Nike波鞋改裝的尖頭高踭鞋成為焦點。（IG@ancutasarca）

Gyu Han Lee製作的鞋盒Arm chair。（IG@septemberin）

Gyu Han Lee於大學修讀家具設計，老早就喜歡利用鞋盒紙皮，來製作迷你家具模型，解構鞋盒的特質，並用於家具設計上，當中更特別偏愛選用不同型號的Nike鞋盒紙皮作主物料製造。而製成迷你Demo後，Gyu就會按照模型比例，製作真正的成品，Gyu Han Lee用以真實的鞋盒來組裝椅子、茶几和櫃子等家具。為了加強作品的實用性，家具的內部結構是由回收得來的膠合板（Plywood）建造。外形上，則保留了鞋盒的Swoosh Logo、尺寸標籤、產品條款等細節，保留真實感。

作為識鞋之人，Gyu Han Lee當然不會只用到Nike的經典橙色鞋盒，在他作品中亦看到有絕版的鞋盒，如三方別注聯乘Supreme × COMME des GARÇONS SHIRT × Nike Air Force 1和2009至2012年推出的藍色Nike SB的鞋盒等，Nike收藏家看見必定為之瘋狂。另外，其設計亦早被韓國潮流選物店CASESTUDY和韓國區Nike看中，將他的鞋盒椅子擺放在店內展示，並供客人試坐。而在他的個人展覽《ON MY SEAT》中，作品也是可以隨便試坐和拍照，同時亦有展出他以鞋盒紙皮製作的迷你家具模型，讓觀眾親身感受鞋盒椅子的堅硬程度。

用三方別注聯乘Supreme × COMME des GARÇONS SHIRT × Nike Air Force 1鞋盒製成的椅子。（Seung Hoon Joeng）

2009至2012年推出的藍色Nike SB的鞋盒亦有出現於作品上。（Seung Hoon Joeng）

《ON MY SEAT》的展覽場地003 Archive是位於首爾的咖啡店，但它的燈光設計不像一般文青咖啡店般燈火光明適合閱讀，相反店內以富設計感的簡潔家具配合陰暗的燈光效果，營造神秘的未來感風格。而且進店前要經過一個全白色的狹窄小巷才能到達位於地牢的咖啡店，感覺有如進入時光隧道去到未知時空一樣深不可測，風格罕見。003 Archive以設計為主題，除了有售飲品和蛋糕，也會同時出售店中的家具、藝術品、海報，亦會不定期舉辦展覽和派對，就連Yohji Yamamoto也曾在此場地舉辦Pop-up Store，是咖啡店與潮流工作室合一的人氣地標，有機會前往韓國的話，實在值得朝聖。

003 Archive是位於首爾的多功能潮流工作室。（IG@003archive）

《ON MY SEAT》展覽 日期：2019年9月21日至10月6日 地址：003archive,1-12, Dokseodang-ro 20-gil, Yongsan-gu,Seoul, Korea