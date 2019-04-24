【改衣達人】罵治、Raf Simons舊衣變家具　Dr Romanelli解構魔法

在環保意識抬頭的世代，回收、再造、再生成為大趨勢。作為全球第二大污染源頭的時尚界自然成為眾矢之的，近年快時尚品牌亦因此受到不少抨擊。香港本土近年亦浮現不少以環保為宗旨的機構，如Redress、售賣二手衣物的Greenladies、替人改造舊衣的Fashion Clinic等等，快時尚品牌亦粉粉推出舊衣回收計劃響應。

「RxCYCLE」系列。（IG@drxromanelli）

而除了回收外，解構重組同樣是處理舊衣物的好方法。舊衣的解構與再造是一門高深的學問，色料的選擇、配色都需要十分精準才能重新組合出一件高品質的新作。來自美國的Dr Romanelli就是改造達人之一。其品牌DRx近日與英國網上銷售平台LN-CC合作，以Upcycle為概念推出「RxCYCLE」系列，把舊季度的衣物重新拼接成到梳化身上。被用作再造的衣物當中包括不少高端設計師品牌，如Maison Margiela、Martine Rose、Raf Simons、Alyx、Off-White、Vetements等等。今次的合作會把衣物重塑成一張長梳化以及兩張椅子，並在4月26日正式發售。

Dr Romanelli是一名古着愛好者，早在2000年，他已經開始發表自己的拼接服飾，不少品牌如Nike、Levi’s、Supreme、以至是陳冠希的品牌CLOT的衣物都曾是他手中的拼接素材。早前Dr Romanelli曾與Champion合作，把品牌的經典衛衣改造成色彩鮮艷的椅子。去年Dr Romanelli亦曾以Supreme與COMME des GARÇONS聯乘的衛衣作為材料，重組出黑白兩色的新設計。

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古着再造在香港尚未算盛行，大坑潮店Microwave、古著店美華氏自家品牌FIRST EDITION、上環時尚選物店Okura自家品牌NOGOOD等，都是香港推動再造古着的地方，而在香港以外，Greg Lauren（Ralph Lauren的侄子）、OLDPARK、READYMAKE等等都是成功將古着再造發揚光大的品牌。

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