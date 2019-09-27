【村上隆】香港MoMA獨家發售村上隆DOB-Kun玩偶　原價入手好時機

紐約現代藝術博物館（MoMA）經常會和藝術家有緊密的合作，村上隆、草間彌生等知名藝術家亦將其商品放於MoMA Design Store作獨家發售。繼太陽花抱枕後，村上隆再推出了經典人物DOB-Kun玩偶，這次在香港開幕不久的MoMA Design Store也預留五十枚，於明日（28日）發售，彷如流星一樣的入手機會來了！

MoMA Design Store獨家限量的太陽花抱枕。（MoMA）

作為村上隆在1993年首個創作的角色，Mr. DOB（或DOB-kun）是「超扁平」（Superflat）美學中的重要的人物。Mr. DOB是多啦Ａ夢、米老鼠等經典卡通人物的混合化身，早期以藍白配色呈現，它耳朵和面上顯示出DOB三個字母，DOB在日文俚語意思是「Dobojite（為什麼）」，反映了村上隆批判以消費者為社會中心的態度。

《727》內的Mr. DOB。（Takashi Murakami）

本次的村上隆DOB-Kun Figure以搪胶製作，除了原版的深藍色外還有桃紅、淺藍、粉紅、米白色共五色，每個玩偶的右腳底也印有「MoMA 2019」的字樣。本來在昨日（26日），MoMA Design Store官方網站發售已率先公開發售DOB-Kun Figure，最受歡迎的原版深藍色已馬上售罄，猜想不到今天香港MoMA竟發消息，指預留了每色十隻的DOB-Kun Figure於明日（28日）三時正在門店發售，讓希望收藏原色DOB-Kun的人再有機會入手。五十隻的數量實在不算多，有興趣的收藏家相信要提早動排隊身，才能買到心頭好。

DOB-Kun Figure共推出五色。 （MoMA）

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