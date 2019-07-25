【展覽】藝術家眼中多啦A夢　村上隆太陽花、奈良美智惡妹變成…

「人人期望可達到，我的快樂比天高。」一首多啦A夢主題曲，陪伴幾代人成長。 這個在集體回憶中的卡通人物，在藝術家眼中，有了藍白以外的圖樣。日本大阪現正舉辦《THE多啦A夢展 OSAKA 2019》展覽，展方邀請了奈良美智、村上隆、蜷川實花等28位藝術家跨界創作，為經典卡通人物增添新意。 同場還有各類周邊商品，多啦A夢迷密切期待。

日本大阪由即日起至9月23日，舉辦《THE多啦A夢展 OSAKA 2019》展覽。（Fujiko-Pro）

《多啦A夢》自1969年開始連載，1973年起製成動畫播放，由「叮噹」到「多啦A夢」，香港的配音員亦由一代經典林保全改由80後女生黃昕瑜頂上。歷經半世紀，角色形象早早已深入民心：不論是多啦A夢頭帶竹蜻蜓、大雄圓眼鏡與黃衣藍褲，還是靜香粉色長裙造型，都已成為經典，陪伴數代人成長的集體回憶。

大眾印象中《多啦A夢》的人物角色也許大同小異，但藝術家眼中的不知又會如何？最近，日本大阪舉辦《THE多啦A夢展 OSAKA 2019》，展覽以「藝術家眼中的多啦A夢」為題，展出奈良美智、村上隆、蜷川實花等28位藝術家的創作。主辦方繼《THE多啦A夢展 TOKYO 2017》後，相隔兩年移師大阪，再一次讓日本藝術家「聯乘」多啦A夢，為經典角色添注陣陣文藝氣息。

按圖看不同藝術家多啦A夢作品：

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展上最多人討論的，莫過於藝壇重量級人物奈良美智、村上隆和蜷川實花三位的作品。奈良美智版多啦A夢，帶有畫家標誌性的詭異暗黑風格。畫中陰冷黃調，以及超大貓眼形象，不免令人想起畫家最為人熟知的大頭娃娃畫作，黃色造型更像是多啦A夢的妹妹多啦美。而村上隆聯乘多啦A夢的作品，則是一貫藝術家的「密集恐懼症」風格，色彩繽紛的七彩笑臉太陽花連同各卡通人物、法寶，「無違和」穿插於畫面之中，叫人眼花瞭亂。至於蜷川實花的攝影作品《假如多啦A夢是我的男友》，照片貫徹其個人風格，為卡通人物增添點點冶艷色彩。

按圖看清細三大藝術家創作：

除了上述三位作品，「原宿教父」增田Sebastian設計的巨型粉色多啦A夢同樣叫人注目，他特意用上世界各地收集而來的素材創作，旨在呈現出世界的繽紛色彩。

場上除了有展品，當然少不了藝術家聯乘多啦A夢的周邊商品。不論是村上隆X多啦A夢杯碟、增田Sebastian作品改製的零錢小包，以至衣物除臭劑噴霧，種種產品全部一應俱全。展覽主題創新有趣之餘，亦不得不佩服日本人總能設計出林林總總具創意的周邊商品。

按圖看更多展覽周邊產品：

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