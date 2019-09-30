【Saint Laurent】聖羅蘭出安全套　一起共度巴黎時裝周浪漫春宵

只要雙方你情我願，性行為並不是一件羞恥的事。 適逢人來人往的巴黎時裝周，法國奢侈品牌Saint Laurent舉行名為「The Love Affair」的宣傳活動，並在概念店Rive Droite推出自家品牌安全套，提醒大家即使打得再水深火熱，安全性行為才是正經事。

Saint Laurent發起名為「The Love Affair」的活動。（IG@anthonyvaccarello）

時裝品牌出安全套並不是新鮮事。早在2017年7月，Alexander Wang便曾推出名為「​#protectyourwang」的宣傳活動，在某個繁忙的星期日於紐約街頭舉辦大型派對，並向圍觀市民免費派發由自家品牌推出的安全套，藉此支持LGBT社群之餘，亦呼籲大家要注意安全性行為。

同年12月，Off-White亦推出了印有交叉箭頭型標誌及「SAFE」字樣的安全套，再一次提醒大家安全性行為的重要性。

What we love about this campaign is that it normalizes condoms in cultural conversation. Stephanie Berez

（IG@mikadololo）

法國奢侈品牌Saint Laurent向來都市感十足，設計描繪出令人神往的性感。而這份性感不僅是表面的虛幻，品牌適逢巴黎時裝周這個一年一度的時裝界大事，發起名為「The Love Affair」的宣傳活動，並於概念店Rive Droite推出自家品牌安全套，使一眾雲集在巴黎的紅男綠女可以安心共度春宵。

品牌創意總監Anthony Vaccarello早前於個人社交媒體帳戶分享了「The Love Affair」的宣傳照片。宣傳照由Juergen Teller操刀，相中全裸的男模David Alexander Finn定睛看著背對鏡頭的Anja Rubik，激情無限；而品牌官方網站及概念店Rive Droite開始發售Saint Laurent condom。安全套以金色包裝紙包裝，印有品牌標誌字樣，售價為每個2歐元（約17.1港元）。

這次是傳統奢侈時裝品牌首次衝破界限，推出與性有關的產品，藉以回應社會現況，這種敢於作出這種前衛的行徑，才是從骨子裡滲透出來的性感。