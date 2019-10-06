Kodachrome菲林停產十週年　KODAK推出跨代聯乘將經典化成手機殼

每當有新的智能電話推出，重點也落在了鏡頭質素和攝影功能上，最新手機鏡頭更支援4K解析度，使用電話已能拍攝出電影規格的影片或照片，質素媲美專業相機。 不禁令人幻想智能手機會否終有一天能代替數碼相機的地位，而作為相機界龍頭的KODAK也推出以攝影功能作賣點的新型號iPhone手機殻，難道是在認證智能電話在攝影界的地位嗎？

KODAK × CASE-MATE的聯乘也有推出以攝影功能作賣點的三鏡頭11 Pro Max。（CASE-MATE）

雖然智能電話的攝影功能被熱捧，但近年有不少人因迷上懷舊的底片質感而重拾菲林相機。不過多年前因剛興起數碼相機而令菲林銷量大降，廠家接連停產多款菲林，讓經典菲林質感的照片絕跡。於2009年停產的KODAK的Kodachrome，便是最叫人懷念的彩色正片菲林。因為該型號是五、六十年代中色調鮮艷像真、良好顆粒控制和清晰度高的高質素菲林，亦是改變了攝影歷史和令彩色攝影普及全球的藥引。

KODAK推出的彩色正片菲林Kodachrome。（KODAK WIKI）

當年《國家地理雜誌》的攝影師也指定以Kodachrome為御用菲林，以此紀錄了多張具歷史意義的照片。不過令人懷念的Kodachrome相信不會像其他宣布停產的菲林一樣「起死回生」，因為這款菲林需使用繁複的K-14 沖洗程序，其沖曬藥水含有嚴重劇毒而有違環保法，所以即使有菲林也不能沖洗出照片，失去拍攝的意義。

攝影師Steve McCurry於1984以Kodachrome拍攝的阿富汗難民照片。（Steve McCurry）

在菲林相機不再盛行後，KODAK其實也有先後推出過數碼相機、即影即有相機、智能攝影手機等的產品，但當然不能與經典的Kodachrome菲林相提並論。因此，電子商品防護殼品牌CASE-MATE便邀請了KODAK合作，以其經典菲林設計為題材推出iPhone手機殼、AirPods保護套和Apple Watch錶帶。其中的手機殼亦有備有新推出的三鏡頭iPhone 11 Pro Max型號，將歷史悠久的彩色正片菲林套在攝影質素媲美專業相機的最新手機上，可說是跨越多代相機的歷史的聯乘作品。

在KODAK和CASE-MATE的聯乘系列中，除了重塑了經典菲林Kodachrome的黃紅設計，亦有用到同樣停產的KodachromeSuper 8菲林、再推出的Ektachrome菲林和K字Logo的包裝配色作設計，重現懷舊感。CASE-MATE的設計精美之餘，防護殼亦有高性能的保護，不但有10英尺的防跌保護，亦不影響手機的無線充電並有終身保養服務，服務和設計同樣貼心。產品在CASE-MATE網店上現正有售。

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