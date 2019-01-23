不會跌爛的iPhone手機殼？RIMOWA以自家行李箱鋁金屬製作最強設計

雖然RIMOWA一向有行李箱之王的美譽，但近年品牌所推出的產品已不止限於行李喼，還有行李箱貼紙、跟護理品牌Aesop聯乘旅行套裝等，以上也正好見證品牌如何投向多元化設計。今回RIMOWA則把創作延伸至iPhone產品領域，一個據聞「點跌都唔會爛」的iPhone手機殼因而面世。

RIMOWA首推的鋁金屬手機殼，帶來了iPhone XS、iPhone XS Max，以及iPhone XR三種不同尺寸的型號。（網上圖片）

這部剛推出的RIMOWA iPhone手機殼，其最大亮點絕對是材質上的運用，它以製成行李箱的耐用鋁合金作為原材料，內裏部分則配合上帶有緩衝作用的TPU物料，跟據品牌官方所說：「手機殼猶如行李箱般有着堅固無比的外殼，能夠強力保護手機在旅行途中少不免的磨損。」



手機殼分別帶來了iPhone XS、iPhone XS Max，以及iPhone XR三種不同尺寸的型號，顏色方面則有經典銀及粉紫兩大色調。這款如同行李箱一樣擁有輕盈特質的手機殼，價值卻並非大眾化，其定價為港幣$750元，不過一個手機殼能同時擁有防水性、保護性、防緩等多種功能優點，相信也是一個不錯的投資吧。

RIMOWA經典的trunk S，也是以銀色鋁合金而製成，相信手機殼的到來也有「向經典致敬」的作用。（designboom）

Off-White™ X RIMOWA（網上圖片） 而綜觀這個德國行李世家，近年之所以能夠深得廣大時尚迷的歡迎，絕對有賴品牌的市場經營策略。近年積極多番找來不同的時裝單位進行聯乘系列，除了上述所提及過的Aesop外，更先後與Off-White™、Supreme、Fendi等品牌推出合作企劃，又曾邀來Off-White主理人兼現任Louis Vuitton男裝創意總監Virgil Abloh參與宣傳片。這家已有百多年歷史的老牌，設計上能做到穩中求變，市場策略方面更是越戰越勇，實在讓時尚界不得不甘拜下風。

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