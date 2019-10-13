【秋冬男裝2019】俐落運動服、英倫風西裝　五個品牌給你轉季靈感

天氣逐漸轉涼，許多人也開始穿上長褲、薄外套，而穿西裝的男士們也可以開始穿上三件式西裝、高領毛衣等單品。而為了迎接秋冬的到來，許多頂級時裝品牌都紛紛推出2019秋冬系列，打造最新最時尚的男裝。今天我們為大家推薦五個男士必買系列，從運動時尚風到英倫風格，讓你可以駕馭各種場合。

1.CERRUTI 1881

完美工藝與舒適剪裁是CERRUTI 1881的品牌精髓，CERRUTI 1881秋冬服飾採用較為輪廓寬鬆舒適的輪廓，卻並非over size設計。 搭配腰帶裝飾的西服套裝使整體格調更顯精緻。 全新西服外套採用短款羊毛裁剪。看似衝突的材質融合與紋理質地成為亮點，展現交融之美。 啞光搭配亮面材質，創造迷人效果，針織衫刺繡和高科技羊毛尼龍為訂製單品注入當代氣息。

配飾凸顯了品牌的休閒態度：流蘇拉鍊長靴、徒步鞋和拉鍊運動鞋等鞋履設計依然優雅，能夠輕鬆融入當代衣櫥。 平板電腦袋、相機包和旅行箱則是完整格調的最後細節。

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2.GIEVES & HAWKES

GIEVES & HAWKES 2019秋冬系列以奢華、陽剛、實用性將現代英倫風格極致演繹，有別於上季的休閒造型和輕盈層次配搭，幹練俐落的正裝服飾在今季強勢回歸，尤其強調品牌的經典剪裁與結構輪廓上。除了採用秋冬常見的海軍藍及灰色調外，此次更綴以點紋及格紋。今季的亮點包括一件採用英國羊毛的鯊魚皮紋灰色三鈕扣西裝、一套飾有藍綠色格紋的炭灰色法蘭絨三件式西裝、一套鏽紅色細羊毛點紋兩件式西裝，以及一套於衣袖及前身綴以條紋及格的西裝等。

外套及單品同樣讓人驚喜。從粗花呢運動外套到深藍色格紋拼貼圖案西裝外套，每一件外套的面料精細考究、顏色配襯豐富優雅。其中標誌性系列包括兩款仿連肩袖大衣，該肩袖易於穿脫，並採用品牌專屬的面料裁剪而成 — 薑黃色羊毛混馬海毛及質感豐富的法蘭絨面料。大衣可搭配深色調的西裝，形成對比及提升層次感。

在休閒服飾方面，品牌推出了酒紅色軟羊皮外套，可配襯法蘭絨或修身休閒長褲。另外一件深紅色及深藍色的多功能防水大衣，採用精密的密封縫線和半開襟設計，讓紳士們於天氣不穩定時仍能展現溫文爾雅。準備了多款內襯單品，例如：超細諾羊毛高領針織衫、柔軟的拉絨棉或燈芯絨襯衫。品牌還帶來了一系列高針數的圓領針織衫，手感更柔軟輕盈，是西裝或外套內搭的必備單品。

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3.KENT & CURWEN

KENT & CURWEN 2019秋冬系列巧妙運用英倫正式著裝要求的意念: 制服與軍服被重新演繹成為運動服與日常服飾。重新構想的學院派條紋與板球的白色色調演變成為晚裝服飾。至於在寬鬆無領長袖運動衫、T-恤和欖球服裝上,經典的玫瑰花圖案被重新演繹，採用深色色調並加入迷彩及手工縫紉的金屬線繡花，呼應今季精緻縫紉與軍裝的主題。除了主線系列外，KENT & CURWEN亦與英國著名視覺藝術家David Shrigley合作，以其畫作或藝術作品為元素，加上KENT & CURWEN重塑英倫經典的概念和標誌性的玫瑰貼花，設計出包括經典款長袖運動衫、T恤和配飾的六款單品。

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4.DIOR

DIOR男裝創意總監Kim Jones於2019冬季時裝系列再次追本溯源，以DIOR高級訂製服傳統為靈感，例如動物紋路、褶襉垂墜、建築感線條、柔美色彩、珍貴衣料等經典元素，將之重新演化展現強烈時代感的神采。

Kim Jones為高級時裝大膽加入戰術背心與工裝背帶，搭配Matthew Williams帶有工業風氣質的搭扣，彰顯實用主義細節；Tailleur Oblique斜角西裝外套剪裁持續演變，衫身鑲入的裁片包蓋過衫鈕位置，繞過身體的垂墜布料，將Oblique 的「斜線」概念發揮至極點；馬鞍包由Kim Jones引入男裝領域，迷人的弧形曲線延伸到各式配件，在2019 季系列首次設計尼龍材質斜肩包與後背包兩種款式，材質輕盈且精美，皮革斜背款則注入優雅的灰色或酒紅色調，與冬季系列綻放亮麗色澤的奢華衣料相互輝映。

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5.VERSACE

VERSACE 2019 秋冬男裝系列反映著現代男士，透過男性氣概打破過去男裝的規則，挑戰傳統概念和刻板印象。全新秋冬系列旨在鼓勵現代男士透過服裝表現自我，並探索各種可能。單一個體和團體一樣重要，每個人都擁有揮灑自我品味與風格的自由。只有自信的男人勇於挑戰並超越現狀，這個全新系列將提供現代男士勇氣與安全感，挑戰傳統之美，兼具陽剛氣息。

俐落量身訂製西裝以安全別針裝飾搭配透視長褲與印以皮具綑綁圖騰的絲質襯衫。男士針織衫有著刺繡蕾絲細節，搭配威爾斯格紋長褲與 Versace Chain Reaction 厚底休閒鞋。刺繡拳擊短褲則與休閒襯衫搭配。與福特汽車合作的限量迷你系列，以男士們首次購買車款的喜悅為啟發，這樣的興奮感來自於擁有一件屬於自己的高級商品，而車款更是充分展現個人風格的一種象徵。迷你系列將Ford經典Logo印製於皮衣、襯衫、連帽上衣與長褲上。

【本文獲「世界高級品」授權轉載。】