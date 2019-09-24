【卡其褲】Smart Causal必備武器　只換上衣就能應付三種場合

翻開衣櫃一系列的牛仔褲與西裝褲，每天重複搭配讓你開始覺得造型了無新意，而如何才能為衣著轉變新風格感覺？不妨換上卡其褲款打造嶄新形象，以卡其色調休閒長褲，簡約的質感不僅能加強品味度，透過不同上衣混搭之後，同時連結與眾不同的都會 Look ，想知道有哪些搭配方式嗎？一起從歐美街頭型男最愛的 3 種穿搭，為日常營造注目的帥氣質感。

Look 1

夏日必著白色 Tee 有著百搭實穿優點之外還能駕馭多種風格，以白色Tee + 卡其褲的造型技巧，使整體注入一股與眾不同的深刻質感，簡單加上球鞋就很好看加分。

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Look 2

當想為上班或約會裝扮連結符合場合的Look時，推薦以襯衫與卡其褲混搭，便能提升成熟穩重的大人味，另外也可以將襯衫當作外套使用，為衣著增添理想層次度。

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Look 3

西裝外套與卡其褲造型，是許多歐美街頭型男出鏡率相當高的穿著之一，利用同色系或成套的搭配方式，再穿搭老帽、漁夫帽、水兵帽瞬間傳達專屬個性的時髦態度。

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Dappei 結語： 外出的衣著選擇擔心造型一成不變的時候，不妨換上卡其長褲混合Tee 、襯衫、西裝外套等衣櫃皆有的必備單品，立即讓整體擁有不一樣的風格感受，接下來一起著用卡其褲演繹深刻難忘的街頭氣息。

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原文：時尚型男都在穿！以「卡其褲」為主軸，搭配出質感與潮流兼具的品味！

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