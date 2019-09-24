【卡其褲】Smart Causal必備武器　只換上衣就能應付三種場合

（IG@bchanism）

一物
撰文：
最後更新日期：

翻開衣櫃一系列的牛仔褲與西裝褲，每天重複搭配讓你開始覺得造型了無新意，而如何才能為衣著轉變新風格感覺？不妨換上卡其褲款打造嶄新形象，以卡其色調休閒長褲，簡約的質感不僅能加強品味度，透過不同上衣混搭之後，同時連結與眾不同的都會 Look ，想知道有哪些搭配方式嗎？一起從歐美街頭型男最愛的 3 種穿搭，為日常營造注目的帥氣質感。

Look 1

夏日必著白色 Tee 有著百搭實穿優點之外還能駕馭多種風格，以白色Tee + 卡其褲的造型技巧，使整體注入一股與眾不同的深刻質感，簡單加上球鞋就很好看加分。

+2

Look 2

當想為上班或約會裝扮連結符合場合的Look時，推薦以襯衫與卡其褲混搭，便能提升成熟穩重的大人味，另外也可以將襯衫當作外套使用，為衣著增添理想層次度。

+3
+2

Look 3

西裝外套與卡其褲造型，是許多歐美街頭型男出鏡率相當高的穿著之一，利用同色系或成套的搭配方式，再穿搭老帽、漁夫帽、水兵帽瞬間傳達專屬個性的時髦態度。

+3
+2

Dappei 結語：

外出的衣著選擇擔心造型一成不變的時候，不妨換上卡其長褲混合Tee 、襯衫、西裝外套等衣櫃皆有的必備單品，立即讓整體擁有不一樣的風格感受，接下來一起著用卡其褲演繹深刻難忘的街頭氣息。

【牛仔褲】男裝「牛記笠記」的穿搭哲學：爛牛勿太爛、短牛要襯靴
【台灣街拍】7位潮人的皮鞋穿搭學：遊走正式與活潑間的紳士精神
【日系男生】City Boy三大穿搭法則　UNIQLO實戰層次感與Oversize
【台灣街拍】西門町仍是潮流指標　看8位美國街常客的穿搭重點
【背心穿搭】7位IG穿搭達人　示範N個釣魚背心多層次搭配造型
【跟大叔學穿搭】英倫西裝、山系外套　日本潮叔襯出「懶佬」時尚

延伸閱讀：

男女們都適用！用一件「卡其褲」搞定五天的不同風格

卡其褲才不是高中制服褲！達人教你怎麼穿出有型好看的「卡其褲」風格

原文：時尚型男都在穿！以「卡其褲」為主軸，搭配出質感與潮流兼具的品味！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。