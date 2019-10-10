BAPE打造ABC Camo迷彩忍者襪　簡短回顧Tabi鞋與襪小歷史

雖然話日本時裝品牌向來重視自身文化價值，總能夠將源遠流長的歷史工藝，昇華成精美的時尚單品，不過論「忍者鞋、襪」這一東洋傳統單品的現代化進程，當中最着力者，卻是來自歐美的潮流國度……

元祖版本的Maison Margiela忍者鞋。（GRAILED）

說的當然是比利時設計大師Martin Margiela，1989年春夏季度這位解構主義巨匠，出奇不意地以日本傳統鞋履Tabi Shoes的「二分趾」概念製作成中筒皮靴之後，時裝世界往後30年的風向發展自此起了天翻地覆之變，事至今天這款MMM Tabi Shoes仍然在當前時裝世界大行其道，亦推出過數之不盡的版本和創新款式，十分精彩。

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不過須留意，在日本傳統Tabi之中，這種「二分趾」的結構並非只出現在鞋具之上，就連內部的襪子同樣如是，所以在往昔，如要穿著正常到Tabi Shoes，內裡就一定要配襯Tabi Socks無誤，否則一般正常的襪子可是穿不進去的。

「著鞋唔著襪」的Air Rift。（Hypebae）

然而去到1996，美國運動巨頭Nike就成功為Tabi來一趟再定義，強勢推出「二分趾」運動鞋Air Rift，主打「鞋、襪合一」，鞋面物料本身觸感就柔軟舒適，彷如襪子一樣，如是在用家在穿著Air Rift的時候，根本就無須著襪，最終構成一種「著鞋唔著襪」的小潮流。

ABC Camo Japanese Socks。（BAPE）

未知是否眼見歐美等西方國度將Tabi發揮得唯妙唯肖，作為日本代表的BAPE亦決心為自家文化爭一口氣，今個秋天就破天荒以ABC Camo迷彩圖案，打造Tabi「二分趾」襪，ABC Camo Japanese Socks，採用旋襪式設計，中性剪裁男女皆宜外，這款Bapr Tabi襪子的用料更比一般襪子來得堅厚，亦設置了墊片，所以並不能夠穿進鞋子之中，卻可以當中家居拖鞋一般使用，實用得來又具型格，貫徹BAPE歷來的核心價值。（BAPE專門店及網店發售）

1st Camo。（BAPE）

那麼ABC Camo Print又是甚麼名目東西呢？其實BAPE的創作內涵博大精深，即便是經典的迷彩圖案，內裡亦細分成Giant 1st Camo、1st Camo和ABC Camo 3大類別，每款Camo的猿人頭Logo大小、色調、Logo與Logo之間的距離長短亦各有不同，一般消費者如果不細心留意的話，基本箇中的分別是難以發現到的。