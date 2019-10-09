Converse「越南風」新鞋被誤當「中國風」　各大品牌的另類民族風

最近一段時間的設計圈裏中國風可謂是搶盡了「風頭」，除了服飾鞋包，連風油精、皮炎平軟膏甚至痔瘡藥也要加入戰團，出鏡率極高！

▼▼▼前幾天，有網友po出Converse也「跟風」發布了一款「中國風帆布鞋」（按圖放大）▼▼▼

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怎麼有種穿上就要登基的感覺？

再一看評論區，好嘛，可炸開了鍋。網友態度呈兩極分化，不可謂不精彩！

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還有不少給差評的網友們主要糾結在這花紋明不明，清不清，總有一種走錯片場的違和感。

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果然，沒多久就有網友出來科普，以上幾款單品走的不是什麼中國風，而是越南風。圖中的服飾也不是清代製式華服，而是越南日平襖！

好險好險，差一點就鬧了大笑話！

近兩年，隨著國潮的崛起，國內刮起了一陣「最炫民族風」，使得不少人開始重新審視中國傳統文化中的美，這本是件好事。

但究竟什麼是「國風」，其實大多數人都說不清楚。

不僅是普通吃花生的群眾，就連很多大品牌也迷迷糊糊、雲裏霧裏，最後弄巧成拙，遭全網diss。

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今年一馬當先給中國人獻上「大禮」的是奢飾品大佬Burberry。他們理解的中國風是「紅紅火火，團團圓圓」，這個思路雖然沒毛病，然而出來的成品讓所有人都傻了。

他們請來了兩位超級流量趙薇和周冬雨拍攝了一組名為「摩登新禧」的廣告大片。官博說演繹的是「互相依偎、親密無間闔家團圓照」，但看完總覺得哪裏怪怪的？背後甚至冒出一絲寒意......

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覺得詭異的不是只有日站君一人，網友們紛紛指出「沒看出互相依偎的溫馨，只看出暗流湧動的弔詭！」

甚至還有腦洞鬼才直接腦補出了可怕的劇情！

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百萬修圖師在線p圖，時尚大片秒變國產驚悚片！

這...還是我認識的中國風嗎？？？

前兩天，就連圈粉狂魔迪士尼也在中國風的運用上被網友鄙視了一回。

日本迪士尼和倫敦品牌Irregular Choice聯名推出了一款「花木蘭」主題的鞋子包包。

相信我，這鞋子的畫風絕對比你當初看到神仙姐姐的「額黃妝」還要震撼！

▼▼▼點擊大圖睇睇呢個系列有幾「中國風」▼▼▼

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其實，外國人對中國風的誤解不是一天兩天了。

前有 Met Gala 上的山東煎餅袍和福娃頭套。

後有Victoria's Secret時裝秀上比京劇戲服還熱鬧的龍鳳呈祥款內衣。

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可以看出，各大品牌在中國風的理解上是不斷跑偏，且漸行漸遠。

其實中國風真的是很大的概念，詩詞歌賦、念唱做打、筆墨文章，花鳥水墨，琴棋書畫，都涵蓋在中國風裏。

它從不是一言以蔽之的東西，而是一種傳承五千年的精神內核。強行通過復刻或堆砌中國元素做出的中國風設計，其實是對中國風最大的誤解。希望每一位設計師，都能銘記於心。

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