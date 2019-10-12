亞洲最強Louis Vuitton專門店　以傳統庭院建築風打造首爾旗艦店

縱使時裝實體店的營業額大不如前，但奢侈品牌重視生活品味的態度仍然沒變，各地區的旗艦店還是堅持邀請國際知名建築大師設計，打造舒適雅致的零售空間，保持質素及服務的保證。 韓國首爾的全新Louis Vuitton旗艦店，就請來LVMH集團御用的兩大建築師Peter Marino及Frank Gehry一同聯手，打造出揉合巴黎和韓國傳統特色的時尚建築物。

有建築界畢卡索之稱的Frank Gehry。（Surfacemag）

有建築界畢卡索之稱的Frank Gehry，擅長利用解構方式以繁複的曲線製作出雕塑化式建築物，亦於1989年獲得地位高祟的普利茲克建築獎。在2014年於巴黎落成的Louis Vuitton基金會大樓，便是他眾多作品中最複雜和最具藝術感，亦是巴黎建築歷史上前所未有的立體建築。雖然大樓的鋪張設計使得評價正負兩極，但多年間仍引來不少建築及時裝愛好者慕名前來朝聖。

Louis Vuitton基金會大樓。（Bertrand Guay / AFP/Getty Images）

而在本次為首爾Louis Vuitton設計的旗艦店，Frank Gehry也特別以巴黎Louis Vuitton基金會大樓外的玻璃風帆設計為靈感，並加入十八世紀的韓國古典庭院建築特色，以透光的玻璃模仿秘苑的屋頂，設計出外形時尚獨特的建築物。因多年前他踏足韓國時，深深被昌德宮後苑的宮庭建築氣派震懾著，所以他首個位於韓國建築物，也自然想起了韓國的傳統建築設計。

首爾Louis Vuitton的旗艦店，取巴黎Louis Vuitton基金會大樓外的玻璃風帆設計為靈感，並加入十八世紀的韓國古典庭院建築特色。（WWD）

Louis Vuitton cruise 2020 時裝騷上有某部份的款式，也是啟發自Frank Gehry的大膽和實驗性建築設計。（WWD）

旗艦店的內部建築，則交由曾負責無數名店設計的Peter Marino操刀，不論Dior、Chanel、BVLGARI、Loewe等頂尖奢侈品牌也是他的客戶，因他對時裝、藝術、建築通通也有研究，所以請他為時裝品牌設計室內裝潢便是最好不過的人選。在全新的首爾Louis Vuitton旗艦店中，Peter Marino運用了不同質地的石材牆身，與Frank Gehry設計的玻璃門面形成對比鮮明的舒適空間，讓客人放慢步伐欣賞店內產品。

旗艦店的內部建築由Peter Marino操刀，店內的紙樹由Frank Gehry構思而成。（WWD）

Peter Marino的設計空間會花大量功夫在產品陳設上，並會預留空間用作展示藝術品分隔密密麻麻的商品，所以首爾Louis Vuitton旗艦店同樣留有展覽空間，而在10月30日的開幕期間便會展出著名雕塑家Alberto Giacometti的作品。即使兩位建築大師的設計風格截然不同，但兩者的獨立的設計卻能互相輝映，從店外走到店內也同被濃厚的藝術氣息包圍，兩位LVMH御用的建築大師果然是名不虛傳。