岩石紋理如同紡織質感　高訂之后Iris Van Herpen設計首個建築物

Iris Van Herpen能設計出如建築雕塑般的美不勝收時裝設計，當然也能創作出如服裝般美輪美奐的建築作品，因為時裝本來就是一種高學問的藝術工程。

Iris Van Herpen。（Getty Images）

荷蘭高級訂制服品牌Iris Van Herpen的戲劇性時裝騷和未來感設計，讓她繼承了Alexander McQueen於時裝界中前衛創新鬼才的美譽。其擅長配合多種物料及3D打印技術，亦曾在人體上設計出無數個如幻似真的雕塑，從大自然啟發創作的流線形作品更恍如讓時間停止，完美結合科技及自然的設計，不但被時裝愛好者膜拜，就連建築大師Neutelings Riedijk也為之心折，最近就邀請她一同合作，為荷蘭國家生物多樣性研究所Naturalis（Naturalis Biodiversity Center）進行翻新建築設計，實行轉行當起建築師來。

1820年由國王威廉一世創立的國家生物多樣性研究所Naturalis，致力研究全球氣候變化、食物、水質及生物多樣性等問題，並內存4200萬件藏品作公開展覽，每年亦有超過40萬名遊客參觀，因而有需要進行內外翻新工作。

Naturalis翻新前建築物於1998年建成，並由Fons Verheijen設計，當中包括博物館和五層畫廊空間。（網上圖片）

新建築由四個大小不等的矩形，和一個36米高的中庭組成，Iris Van Herpen以大自然元素創作263個部件，即使部件以混凝土及大理石碎粒建成，卻仍然能呈現出紡織品的質感和紋理。之所以亦石紋作主題，是因為在開始設計建築物前，她特意去了博物館一趟欣賞的收藏品，不但被精緻的岩石紋理展品所吸引，亦對石頭的永恆性感到讚嘆，所以在Naturalis的外形設計上也同樣強調了不同岩石的紋理特質，委實所心獨運。建築物的中庭採用了獨特的六邊形和重疊圓形圖案設計，同時透過大型窗戶引入光線。Iris Van Herpen亦解釋，作品概念與她的高級訂製作品差距不大，因此採用視覺故事的形式，融合了攝影和浮雕技術，透過精美的花卉和動物圖案展現自然世界的奇蹟。可見時裝與建築之間雖然存在差異，但只要認真探究下去，終能發現其實兩者有着許多相似之處。

建築師Neutelings Riedijk與Iris Van Herpen合作設計的國家生物多樣性研究所Naturalis。（Neutelings Riedijk Architects）

部件以混凝土及大理石碎粒建成，但仍然能呈現紡織品的質感和紋理。（Neutelings Riedijk Architects）

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