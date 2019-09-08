【藝術】傳統習俗幻變成浪漫字海　建築師以紙卡展現彩色七夕

七夕對於大多數港人而言，就是一個中國傳統節日，並沒甚麼大不了。然而對於不少日本人而言，七夕卻是個重要的節日之一。 這個一年一度的節日自傳入日本後便備受日本人重視。在當地更有個有關七夕的習俗：只要在小卡紙上寫上願望，並把小卡紙掛到神社或寺廟的竹枝上，即可把願望傳至天庭。 今年，日本可爾必思株式會社適逢成立一百周年，遂決定在七夕這個特別的日子，邀請建築師Emmanuelle Moureaux以最拿手的色切（shikiri）藝術，把傳統習俗幻變成浪漫字海，為大家展現多彩的七夕。

新晉建築師Emmanuelle Moureaux以最拿手的色切（shikiri）藝術，把傳統習俗幻變成浪漫字海，為大家展現多彩的七夕。（網上圖片）

空間與人密不可分，更會形塑出整個城市的脈搏與氛圍。建築師Emmanuelle Moureaux小時候定居法國，自幼接觸相對多彩的歐洲建築，令她喜歡在空間加設繽紛色彩，以顏彩為人帶來活力及不一樣的感官享受。

Emmanuelle Moureaux（網上圖片）

自2003年開設個人工作室後，Emmanuelle Moureaux曾多次在日本舉辦展覽，以擅長的色切藝術製造七彩繽紛的間隔，藉以改變用家對空間的感官。除此之外，她對室內設計、傢俱設計亦相當拿手，是個多才多藝的建築師，這讓她榮獲多個品牌如ISSEY MIYAKE、Zoff、UNIQLO、Coca-Cola支持，先後邀請她為品牌專門店設計裝置，為店舖畫出一道驚艷的彩虹。

欣賞Emmanuelle Moureaux過去作品：

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最近可爾必思株式會社為慶祝成立一周年，特意邀請她於七夕佳節期間，以七夕習俗為主題，設計名為《universe of words》的大型展覽。一如既往，Emmanuelle Moureaux再一次在展場內施展魔術，以140,000個不同顏色的日本平假名文字築起一道夢幻的隧道，使人如同被七夕的祝願包圍，從而感受希冀所帶來的喜悅。

相片發佈後，令人再一次不禁感嘆Emmanuelle Moureaux驚人的才華。可惜，展覽只展出短短三日，大家沒有機會置身字海，欣賞文字藝術的美。然而，大家亦可到今治市公会堂欣賞她於本年三月完成的《1000 COLORS WAVE》，視覺衝擊同樣刺激震撼。

欣賞《universe of words》展覽：