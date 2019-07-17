紐約9千呎終極麥當勞旗艦店　大玩「M記標準黃」的客製化建築美學

麥當勞（McDonald's）隨處可見。隨着時間更迭，作為全世界最大的速食餐廳，在店鋪設計上也開始思考如何營造既現代又方便的空間設計。這家於五月底開張的麥當勞美國時代廣場旗艦店，座落於45街與Broadway的轉角，三層樓的建築被落地玻璃包覆，時代廣場的繁華就此一覽無遺。

於五月底開張的麥當勞美國時代廣場旗艦店，座落於45街與Broadway的轉角，三層樓的建築被落地玻璃包覆，時代廣場的繁華就此一覽無遺（Andrew Meredith／landiniassociates.com）

我們正炫耀着麥當可以在紐約市中心可以做些什麼，而旗艦店展現了麥當勞的終極體驗，其實我們一直以來都在為了提供更高水平的便利性，與個性化的服務作努力。 Chris Kempczinski——麥當勞美國總裁

麥當勞美國總裁Chris Kempczinski這樣說。店面在超過9000平方呎的空間中，設置了2個點餐位，為了打造安靜的用餐氛圍，也特別把廚房設置在地下室，並使用運送帶將食物送往各個領餐口。

由澳洲悉尼建築事務所Landini Associates及Progressive AE操刀，以混凝土與橡木內飾為基底，再用鮮明的「麥當勞標準黃」作點綴，燈光也由電腦隨時調控，依照日夜、天氣，可以隨時變換，使整體空間不顯死板，也增添活潑氣息。此外也設計了多種座位樣式，創造客製化的空間氛圍。

+ 3 + 2

「這次新的設計是為了讓顧客在快速流動的城市中獲得喘息的機會。」Landini Associates的設計總監Wayne Cheng說，生活在繁忙的都市之中，偶爾也可以停下來欣賞他的繁華。身為麥當勞旗艦店，除了市景第一排的福利外，即將推出的「全球菜單」，才是讓麥當勞迷趨之若鶩的賣點，他將集結世界各地的隱藏菜單在這家麥當勞同時推出。如果到了時代廣場，可別忘了造訪這家麥當勞旗艦店！

【本文獲「EVERYDAY OBJECT」授權轉載，Facebook：EVERYDAY OBJECT】