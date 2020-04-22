台北保警宿舍以日式Pantone潮州綠翻新　變餐飲空間成文青熱點

將 Pantone 色票的 5463 號以「潮州綠」為命題，並將建造於 1963 年原為保警宿舍的三層日式泥作混合鋼構老房，在雙好設計・2byWu&Chen 結合合作夥伴真實建築 TA Group，加入團隊成員各自的童年回憶下，透過這個世代的詮釋與觀點讓 50 年歷史的老屋獲得新生，貳房苑 LiviGreen 臺式餐飲空間就這樣從自今年一月從瑞安街遷徙至潮州街，並在人氣急遽上升的今日獲得一個重要的殊榮，就是勇奪第 19 屆台北老屋新生大獎非住宅類首獎，讓「美好的真實」的態度得以繼續台北這座新舊交會的都市繼續蔓延著共生的浪漫。

過去身為保警宿舍的老房，在外觀有著高聳的圍牆，內部環境則僅設計少許的窗戶，不容易讓光透進，經雙好設計・2byWu&Chen 與真實建築 TA Group 接手後，首先於採光部分進行大規模的開窗設計，除了增加一、二樓壁面的對外窗戶外，更於三樓頂部開闢一座天井，讓溫暖的陽光得以從三樓灑進貳房苑內，明亮的光線加上外牆精選的新綠，並引入自然光源與大量栽種臺灣原生植物，都為建築之外提供了內外兼備的綠建築意象。

按圖看看勇奪第 19 屆台北老屋新生大獎非住宅類首獎的貳房苑 :

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在明亮舒適的貳房苑 LiviGreen 中，品嚐一系列匯聚臺灣各地特色農產品的正餐與甜點，貳房苑希望呈現的是「以團隊童年回憶的總和呈現當代的台灣味」，並不時於此舉行展覽及講座，讓老屋不僅得到全新的生命，更增添與當代藝文結合的活力。

此次恭喜貳房苑 LiviGreen 奪得第 19 屆台北老屋新生大獎非住宅類首獎，亦歡迎讀者前往體驗，設計與餐飲空間激盪而生的全新企劃。

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】