日本攝影師KENJI的攝影滑板咖啡交織生活　在台灣八年開設咖啡店

在轉入寧靜的赤峰街巷弄前，就傳出陣陣滾輪與柏油路面極速摩擦的聲響，進入巷後，踩在滑板上快速滑行的兩個人映入眼簾，Coffee Stand by me的Johny和日本攝影師KENJI。在台灣已邁入第八年的KENJI主要都是進行滑板相關的攝影工作，之前也有與Stussy , Carhartt , Nike等等品牌合作過，私底下也熱愛咖啡的他，這次來到Coffee Stand by me享受杯沁涼的Cold Brew，順便與我們分享他的「攝影＆滑板」生活。

當天Kenji帶了隨身的Contax T2來拍照，本身工作十分繁忙的他竟然在之後隔沒多久便傳當天的照片過來，一邊說道：「當天蠻好玩的，這說不定能放在文章裡頭吧？」，配合他在訪談所說的熱愛自己親自構圖、拍攝，果真言行合一，熱愛攝影的心展露無遺。

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什麼時候開始接觸攝影的呢？

以前的工作其實是網頁設計師，所以也能夠大致處理照片的設計。一開始是自己做些這類的事情，結果後來發現比起在辦公室對著電腦，還是帶著相機在外頭拍攝，親自測光、構圖、對焦再按下快門比較有趣，所以就一路到現在以「攝影師」的身份進行工作。

想在照片中傳遞什麼元素？

比如說看見照片的觀眾是一片水面好了，希望我的作品能夠在投入「水中」時能夠產生漣漪，不論是好是壞，也不論是什麼狀態都好。假如看的人能夠因為我的作品為契機，有什麼啟發或是去做些什麼的話，我就很滿足了。

▼▼按圖放大看更多KENJI的作品▼▼

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滑板算是教會我兩件很重要的事，毅力和實踐 。 KENJI

來到台灣的契機？

有陣子比較煩惱於未來方向，結果某天晚上睡覺時竟然夢到台灣，在這之前我完全沒想過有這個可能性，所以這讓我覺得說不定是給自身的一個啟示，沒多久後便過來開始了台灣的生活。

來到台灣後喜歡這邊的生活嗎？

超級喜歡台灣，這邊的人都很chill ，待人也都相當和善。

在國外各地及台灣工作的差別之處？

真要說的話，應該是「觀眾」數量的差別，但在資訊量越來越發達、流通越來越快速的現代，這好像也不是什麼太大的問題。說到這我有句話蠻想分享的，“think global , act local” 這是我在不同國家工作時一直放在心中的話，挺受用的。

平時持續在關注的攝影師？

Dave Chami，他是一位來自澳洲的攝影師，也有許多滑板相關的作品。

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拍攝過程中特別有趣的經驗？

前陣子和Ryan Shackler在橋上的滑板點進行拍攝時，路過的人以為他是要跳橋自殺便報警，最後來了好幾輛警車跟救護車，拍攝只好中止（笑）。

平常沒有工作時都在做什麼？

在統一時代百貨的蔦屋書店看書或是跑到中山站的權泉咖啡跟店長瞎聊，但主要還是邊聽音樂邊在街上滑板吧！

Coffee Stand by me

原先都是在同一家咖啡廳工作的三人，因為理念的頻率相近便一起聯手在赤峰街的巷弄內開設了Coffee Stand by me。Johny曾在波士頓旅居10年，受到美式文化的影響，在對於咖發的想法上更喜愛自在休閒的風格，取名Stand by me也是希望人與人之間的距離能再近一些。也因為熱愛戶外活動，在店內各處都能看見有關衝浪、滑板的各式小物，店舖彷彿就是店主自身興趣的延伸一般。

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Coffee Stand by me 電話： 02 2558 8381 地址： 台北市大同區赤峰街41巷4號

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