開店17年堅持不賣新書　台灣二手書店老闆：舊書乘載的回憶無價

隨著閱讀習慣以及消費習慣的改變，許多書店紛紛歇業或轉型，但卻有一家不賣新書的二手書店，堅持推廣紙本閱讀的美好，自 2002 年創立後，先後落址於天母、士林、公館等地方後，在成立 17 週年之際告別公館店搬遷到赤峰街 41 巷中。拿起書架上的二手書，上面的註解以及閱讀痕跡，心中不自覺好奇「這是誰的書？」，胡思書店名字就來自 Whose Books，秉持著推廣閱讀及知識再生的定位，希望大家能從中找到舊書的收藏樂趣。

找二手書就如同尋寶般，同一本書會有不同的版本，或是書中會留下上個人得眉批及註解，這都是二手書的樂趣。

胡思書店（keedan授權使用）

新的胡思書店選在選在赤峰街巷弄 70 年歷史的老屋，以及擁有一樓到四樓的寬敞間，創辦人蔡能寶（大家都稱叫她寶姐）「公館是一個傳統人文薈萃的地方，學校多、獨立書店也多，但赤峰街這邊是一個新的年輕聚集地，一個很有生命力，到處都是驚喜的地方，希望搬到赤峰街這邊會有不一樣的發展。」除了收藏各式舊書外，特別的是在四樓設有可以喘息的咖啡聽以及樓中樓的展演空間，「這是我的堅持，從天母店開始都會保留一個咖啡區空間，閱讀需要一個可以讓心靈沈澱的地方。」隱藏在書店裡，被周圍書香以及咖啡香擁抱，確實是個人讓心情放鬆的地方。

從天母起家，擁有豐富的外文書收藏

依著書店主人喜好、性格不同，每一家店各自都有想要傳遞的理念，也散發出不同的氛圍及個性。胡思書店不限店裡的選書類型，從文史哲學、藝術企管至財經等類別書籍都能在胡思裡找到，「這是一家綜合型書店，收到什麼書我們就販賣什麼。」而從天母起家的胡思書店，地理位置關係接觸到許多外國客人，因此比起其他書店擁有更多外文書，也成為胡思書店的特色之一。

胡思書店比起其他書店擁有更多外文書（keedan授權使用）

雖然是舊書書店，但寶姐一直在思考要如何活化這跟空間，提高大家來舊書店的機會，因此從 8 年前，在胡思書店裡每個月定期舉辦人文講座，主題以藝術及文學為大宗，邀請各式作家、藝術家等來書店與讀者交流分享，至今舉辦 90 多場，就連在新址還沒裝修好的混亂搬家時期也堅持舉辦。

二樓保留原有老房子的窗戶，有著漂亮的採光，營造舒服的閱讀空間。（keedan授權使用） Ｑ：書店這樣的空間，對你來說是怎樣的存在？ 「你會注意到一個空間跟閱讀之間彼此有很大的關聯，像是先前天母店是一家社區型書店，很多人把書店當作家裡的書房，經過的時候就走進來看一下，印象最深刻有位媽媽，在晚上八點鐘左右固定會出現，我好奇問她原因，『八點前我把時間留給家人，八點後成為疼惜自己的時間，所以我就會來我喜歡的書店。』很多客人會問能不能坐在地板上，這代表這個空間讓他感到放鬆，我覺得書店就是要讓人感到放鬆，閱讀是一件日常生活的事情，是生活的一部分。」

書店就是要讓人感到放鬆，閱讀是一件日常生活的事情，是生活的一部分。

隱藏在一樓最深處的絕版收藏區，並放置了桌椅，未來會在這邊展出老作家的收藏，也能成為作家寫稿的空間。（keedan授權使用） Ｑ：有人說這是紙本式微的年代，書本一直吸引你的地方是什麼。 「我這個年代接觸的書型還是以紙本為主，現在遇到最現實的問題是，逐漸有年紀後，看電腦螢幕會有點疲勞，紙本對我來說比較有溫度，觸感是不一樣的，尤其遇到早期鉛字版本，能感受到字的凹凸。」

看書的時候在旁邊註記或畫線，可能五年、十年後才回過頭來看同樣的一段文字，觸動的感覺會很不一樣（keedan授權使用） Ｑ：閱讀帶給你的樂趣？ 「我很建議大家看書的時候可以寫下在旁邊註記或畫線，可能五年、十年後才回過頭來看同樣的一段文字，觸動的感覺會很不一樣，像是我現在看我以前閱讀的註記，會驚呼為什麼我會寫下這樣的一段話，覺得甚至驚呼自己文筆怎麼會這麼好，這是一種紀錄，也是紙本迷人的地方。」

很多人問我為什麼要開二手書店而不是販售新書的書店，除了因為我們延續我們家族精神外，二手書店比起新書有很多有趣的事情，只要關於人的部分像是回憶，就是無價的。

最近有越來越多實體書店遇到經營困境，轉型為網路型態的消息，少了能直接觸摸紙本，感到可惜之餘，不免思考現代人的的閱讀習慣的改變。從天母、士林、公館來到南西商圈，胡思書店見證了台灣閱讀習慣的改變，他們透過策展、講座及空間利用，讓書店的價值能更深入的傳遞，與寶姐的訪談，看到她對於紙本的熱愛及堅持。近年來赤峰街聚集越來越多年輕人，不妨有空走進赤峰街 40 巷，感受寶姐用心打造的胡思書店。

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胡思二手書店南西店 IG：@whose.books 地址：臺北市大同區赤峰街 41 巷 7 號 營業時間：12:00～21:00

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