H&M Foundation大力支持非洲藝術計劃　誰說時裝品牌只顧住賺錢？

香港的食水隨手可得，容易讓人忘記水源極奇珍貴。日前在香港街頭上有警員在執勤期間將多桶未開封的蒸餾水倒掉，眼白白看見食用水流遍地的場面使人痛心。在場有外籍人士更直斥地球上很多人因缺水而死，浪費食水，絕對是一種折墜。 對城市居民來說取得潔淨水是生活常態，但在非洲的農村地區中卻是一特殊待遇，他們會因食水而生病、被迫綴學、甚至死亡，所以潔淨的水對他們來說是減低疾病的靈丹妙藥，而不是阻路的液體。

當地婦女每次步行至少四小時也到達水源 。（WaterAid）

埃塞俄比亞是地球上最酷熱和乾涸的地方之一，加上水資源管理不善，使到全國平均每十個人民便有四人不能接觸到潔淨的水。亦因為大部分地區的水已受污染，使他們亦經常飲用了不潔淨的水而生病，甚至死亡。另一方面，要確保家庭中有水和食物的婦女，需要擔起了提水的責任，每次步行至少四小時才到達水源，十分吃力。

有見及此，藝術家Aida Muluneh最近就接受了全球水資源組織Water Aid的邀請，就關注埃塞俄比亞水資源短缺問題創作攝影系列《Water Life》，以藝術手法將非洲水資源短缺問題，所帶來的死亡威脅、生活不便以及背後衍生的女性權益問題等等，一一透過藝術作品，反映出來，並獲得以造福社會和改善人類生活為目標的H&M Foundation基金會出資贊助此計劃，用以關注水資源短缺嚴重的災區。

白色的瓶子像徵著乾淨的水，瓶子上的紅點則說明了水與生命之間的關係。（WaterAid）

點擊下圖看更多《Water Life》攝影作品及其創作靈感：

+ 3 + 2

Aida Muluneh出生於埃塞俄比亞，從小跟隨家人移民，在也門、英國、塞浦路斯、加拿大生活，她在美國霍華德大學學電影系畢業後開始擔任《華盛頓郵報》的攝影記者，開始從此展開攝影生涯。她在2007年搬回故鄉，亦成為了當地攝影專家，常以非洲傳統文化及不平等的女性權益為靈感。Aida Muluneh的作品風格偏向使用大膽的顏色，而每次拍攝的女性模特兒身上，亦會被塗上非洲傳統祭祀時使用的顏料，以西方當代美術手法展示非洲傳統美學。

至於H&M Foundation其實是甚麼來的？它可是由H&M創辦人Stefan Persson的家族注資成立，是一個以關注水源、環境、人權平權教育等為宗旨的非牟利團體。過往曾為難民兒童教育籌得330萬美元善款，也為聯合國難民署添置學習用品，更曾與香港紡織及成衣研發中心合作研究循環再造等工作，成效顯著。雖然行政獨立的基金會與快速時裝品牌上的策略沒有直接關係，但仍有不少人視基金的行動為過量生產服飾後的挽救企業形象的措施。但只要實實在在做到對環境或人類有正面影響的事，不管動機如何，始終也是一件美好的事，值得業界各大品牌學習。