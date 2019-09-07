【古怪攝影】極不尋常怪異家庭照　膠袋包住人和景　竟是因為愛？

原來拍攝一幅家庭紀念照，竟可以如此有創意，那麼背後又埋藏了甚麼含義？

日本藝術家川口春彥的攝影作品（網上圖片）

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來自日本的藝術家川口春彥（Haruhiko Kawaguchi），也被稱為攝影師Hal。他以往曾將多對情侶放進真空袋拍攝，看見他們緊緊地被塑膠包圍，過程則相當危險，所以攝影師需要在極短時間內拍攝，因而拍下幽閉恐懼的愛情而聞名。

《Flesh Love All》攝影系列（網上圖片）

現在，川口春彥把目光放至更遠。

在最新系列《Flesh Love All》之中，他試圖將整個景觀，採用「連人帶景」真空包裝上陣，因此拍攝時非常耗費人力，所以在過去三年當中，也只能完成五個作品。

《Flesh Love All》為不同家庭上演真空包裝，因過程中帶有危險性，所以只有10秒鐘時間拍攝，據說在拍攝期間，人們面部與皮膚將會被密封起來，導致身體萎縮，甚至會引起恐懼和窒息。不過，就算如此岌岌可危，各人都是自願參與，更希望為攝影師傳達照片中的概念。

川口春彥透露，希望自己的工作，能擁有傳播愛的力量，因為世界上的一切都是基於愛，而它更有能力將所有事物融合在一起，跨越種族與差異，所以更加應該將愛向外傳播，從不同地方增加愛的聯繫。基於這樣的想法，他開始策劃《Flesh Love All》，在真空包裝下拍攝整個景觀，同時為不同的家庭，創造出一個極具創意的紀念照片。他更說，這是一種理想的愛情形式，為了參與這個項目，也需要為死亡與你愛的人做好準備。

這個攝影系列展現出愛的意義，不過川口春彥也表明，最終都是由觀眾，親身感受這些照片的真正含義。