不想在石屎森林中被發現　英國攝影師以視錯覺針織贏Lacoste賞識

迷彩是軍裝上常用的圖案，主要用於降低軍人在戰場上被發現的機會，是對抗敵方的偵測軍事偽裝方法。 如今迷彩以被時裝品牌廣泛使用，迷彩衣垂手可得，但在石屎森林裏穿迷彩起不了隱藏的作用，反會提高辨識度。所以在城市中隱身，Black Bloc還是比較合適。 英國攝影師Joseph Ford最愛拍攝隱藏的物件，但他的模特兒不會穿迷彩軍裝亦不會穿Black Bloc，反而是穿針織物。

Joseph Ford穿著Nina Dodd製的針織物自拍。（Joseph Ford）

Joseph Ford一向對融合物件的視錯覺圖片感興趣，所以他2014年遇到沉迷針織物的Nina Dodd後便決定一同創作有趣的圖片。每次Joseph會尋找有趣的場景和模特兒，然後請Nina織出模仿場景的針織物，讓物件或人物與背景「連體」，拍攝出有趣的效果。二人首次的合作作品是「Jimmy on the Bus」，靈感源於Nina喜歡巴士和編織，所以第一張照片中的模特兒穿上模仿巴士椅子圖案的毛衣在編織，由於效果十分理想令他們決定繼續合作下去。

Joseph Ford與Nina Dodd首個合作的錯視覺藝術作品「Jimmy on the Bus」。（Joseph Ford）

點擊下圖看更多Joseph Ford與Nina Dodd合作的「Knitted Camouflage」作品：

+ 9 + 8 + 7

兩位熱愛工作的人走在一起產生了不少火花，他們的合作計劃「Knitted Camouflage」亦因此誕生，不論是建築物、牆磚或大海，只要Joseph想得出的構思，Nina總有辦法織出來，因此得出一系列用心又有趣的作品。不過，Nina也承認在眾多作品中，迷彩和櫻花的植物圖案最考她功夫，因為編織過程中要不停更換不同顏色的毛線，幸好成功後很有滿足感。

Nina Dodd指在眾多作品中，迷彩和櫻花的植物圖案最考她功夫，因為編織過程中要不停更換不同顏色的毛線，但成功後很有滿足感。（Joseph Ford）

Nina Dodd指在眾多作品中，迷彩和櫻花的植物圖案最考她功夫，因為編織過程中要不停更換不同顏色的毛線，但成功後很有滿足感。（Joseph Ford）

因為所有圖片都不會經過後期處理，所以在拍攝前要做大量準備功夫，因此所有針織物的圖案和照片角度也要計算得十分準確，所以每次拍攝一張照片最少花上半天時間，每件針織物亦最少需要40小時完成。早前，Joseph Ford將過去五年與Nina Dodd合作的25件「Knitted Camouflage」作品結集成書《Invisible Jumpers》，記錄製作過程中的苦與樂。

Joseph Ford的視錯覺藝術得到大量好評，因而得到大量商業工作的機會，亦可能是「Knitted Camouflage」計劃的關係，他大部份的合作對象也是時裝品牌。在商業工作中，Joseph同樣投入了大量的視錯覺藝術的創意元素，以Lacoste和Pepe Jeans London的合作計劃為例，他把城市景色和時裝產品拼合起來，造成兩者連接的錯覺。完美接合的畫面細膩，讓觀賞者的目光停留於兩者的交錯之中，構圖和創意也得滿分。

Joseph Ford為Lacoste創作的廣告。（cosmopola）

點擊下圖看更多Joseph Ford的商業作品：