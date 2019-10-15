【展覽】Cartier「70後」水晶作品展　攝影界哲學家杉本博司領軍

作為歷史極其悠久的奢侈品牌，卡地亞Cartier一直影響着世界時裝領域的發展，而作為一個時尚大國的首都，東京人的生活品味一直令人傾慕，所以最尊貴的品牌遇上最「識嘆」的民族，衍生出來的化學作用的確非同小可，所以卡地亞與東京國立新美術館舉辦攜手共舉辦的「卡地亞，時之結晶」展覽，注定叫時裝人難忘。

東京國立新美術館。(National_Art_Center_Tokyo)

空前鉅大的「卡地亞，時之結晶」。（Cartier）

其實卡地亞與日本美術館/博物館的緣份，早就千絲萬縷，自1995年起，就先後3次於日本各地舉行形形式式的卡地亞藝術展覽，分別是1995年（東京都庭園美術館）、2004年（京都醍醐寺）與2009年（東京國立博物館表慶館）企劃，今次時隔10年再度回歸東京，並於藝術聖地六本木的東京國立新美術館策展，自不然千呼萬喚。

以逆行的鐘樓所構成的「時之距」，作為場地主結構，周圍環繞著「色彩與素材變 幻」、「型態與設計」、「萬物好奇心」3大主題區。（Cartier）

美洲豹珠寶系列 卡地亞、巴黎、1957–58年 美洲豹系列別針 卡地亞、巴黎、1957年 鉑金、白色黃金、藍寶石、綠石榴石、鑽石。（Cartier）

是次展覽定名為「卡地亞，時之結晶」，聚焦在卡地亞1970年代後開始的工藝品，以這個時期逾300件作品作為主題，是歷史上各大卡地亞展覽中的首次，極其新穎，展覽以「時間」作為主題，並分為「色彩與素材變幻」、「型態與設計」、「萬物好奇心」三大角度，分別從色彩、線條和型態方面去入手，見證近數十年卡地亞珠寶的獨到之秘，如了解到品牌源遠流長對鉑金、鋼、三色金及黃金等貴金屬的治練和雕刻技法；認識精密複雜的「卡地亞的繽紛色表」；也可以體會到光學（視覺效果）、穿透性、光線與寶之間的關係；更可以親眼欣賞到日本、中國、印度、中東、埃及、非洲以至拉丁美洲等各門各派珠寶文化的工藝歷史和特色，實在博大精深。

展品一覽：

大型「廟門」神秘鐘 卡地亞巴黎、1923年 黃金、鉑金、天然水晶、鑽石、珊瑚、黑色琺瑯、縞瑪瑙 卡地亞典藏。（Cartier）

手鐲 卡地亞、紐約、1925年 鉑金、鑽石、祖母綠、紅寶石、縞瑪瑙 卡地亞典藏。

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杉本博司。（love4a01.blogspot.com）

杉本博司。（love4a01.blogspot.com）

除了展品本身吸引外，「卡地亞，時之結晶」的展覽場地佈置同樣值得細味，事關東京國立新美術館特地找來杉本博司與榊田倫之所領軍的新素材研究所，負責會場設計，杉本博司可是一位多材多藝的藝術家，向來有「攝影界哲學家」之美譽，其經典作品是明膠銀鹽攝影作品，乃是一種經過反覆修整，臻至完善的主題概念，其精細的表現手法，至今已被世界各地的美術館所收藏。而在今次展覽佈置之中，新素材研究所就匠心獨運地就以逆行的鐘樓所構成的「時之距」，作為場地主結構，周圍環繞著「色彩與素材變幻」、「型態與設計」、「萬物好奇心」3大主題區，逾300件卡地亞的珍稀作品與古董穿梭其中，如斯精巧的佈局，將會是時尚愛好者畢生難忘的體驗。

「卡地亞，時之結晶」展覽：

日期：由即日起至2019年12月16日

地點：國立新美術館 (東京)

休館：逄星期二休館 (10月22日除外，10月23日休館)

開放時間：10:00 – 18:00

10:00 – 20:00 (星期五及星期六)

票價：成人1,600 yen