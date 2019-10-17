OWNDAYS與機動戰士聯手打造眼鏡系列　1：7高達頭收藏箱熱爆全球

作為漫畫與時裝潮流的大國，日本生意人、設計師最精明的地方，就是總能夠高瞻遠矚地，策動一些意想不到的跨界別Collaboration，最新鮮滾熱辣的潮流新聞，就是東京眼鏡品牌OWNDAYS將會與機動戰士GUNDAM合作，打造聯乘眼鏡系列以及一個驚為天人的「GUNDAM頭像眼鏡盒」。

OWNDAYS目前是一個風靡亞洲的品牌矣。（OWNDAYS）

日牌OWNDAYS與機動戰士聯手打造眼鏡系列。（OWNDAYS）

之所以會出現今次破天荒聯乘，主要是為了慶祝《機動戰士GUNDAM》開播40周年，自1979年起，GUNDAM就成為了動漫、電玩以至青年文化的代名詞，其影響力之大，早就不限於日本國內，風靡至全球各地。而未知是否自小也是該動畫支持者之故，OWNDAYS的設計團隊今個秋天與GUNDAM策動大規模的【GUNDAM × OWNDAYS Wear the GUNDAM】計劃，推出4款機動戰士的眼鏡，4款作品皆來自故事中的最經典機械人角色，分別是元組高達、馬沙專用渣古II紅彗星、渣古 II、及大魔，配色鮮明搶眼之餘，每款聯乘眼鏡更用上特別霧面顏色的框架上，並於框上細心刻有每款機械戰士的專有型號，再配備吸附式磁鐵製造的SNAP LENS太陽眼鏡配件，用途多樣化之餘，替換時亦方便快捷。而在構造上，鏡框使用了集堅固輕量於一身的不鏽鋼材質打造，既是OWNDAYS引以自豪的技術，也減少用家長時間佩戴所造成的疲憊感。

元組高達配色。（OWNDAYS）

「GUNDAM HEAD CASE」RX-78-2眼鏡盒。（OWNDAYS）

不過今次系列最令人津津樂道的地方，竟然不是眼鏡本身，而是一個用來收藏眼鏡的「GUNDAM HEAD CASE」RX-78-2眼鏡盒，它可是OWNDAYS專誠為今次Collaboration特別生產的限定單品，由57塊零件構造組而成，新奇之處是於眼睛、兩側與背面部份，共有3個可以收納共6副眼鏡的小間隔，而且當揭起HEADCASE上的天線時，眼睛部份便會彈出收納的位置，反相將天線收回的時候，HEADCASE就會發出音效，和發出光芒，絕對是可一不可再的GUNDAM收藏品。然而，要預訂這個數量有限GUNDAM HEAD CASE也殊不容易，一眾Fans須要在2020年1月指定的日子內於OWNDAYS指定的分店購買3副或以上的眼鏡，再加HKD3480的訂購費才可，相當「乸利」，但所謂千金難買心頭好，正是如此了。

早在2012年mastermind JAPAN就找來玩具製造商Bandai合作，打造一系列暗黑版機動戰士模型。（mastermind JAPAN）

其實日本時裝品牌與日本機械人文化之間的潮流活動，歷來皆有之，早在2012年mastermind JAPAN就找來玩具製造商Bandai合作，打造一系列暗黑版機動戰士模型，大大個骷髏標記印有Figure之上，十分注目；

GroundY × Evangelion。（GroundY）

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不過最轟動的誇界別聯乘，還是首推2015年的Yohji Yamamoto，話說當年Yohji旗下支線GroundY，竟然意想不到地與新世紀福音戰士Evangelion合作，打造一系列前衞服飾，只見無數色彩斑斕的凌波麗或初號機卡通圖案，打印在品牌招牌的不規則剪裁服飾之上，與Yohji馳名當世的黑色衣服構成鮮明對比，絕對是山本耀司繼2004年「咸蛋超人」系列後另一破格動漫之作。