【環保】海洋垃圾變可口可樂樽？Coca-Cola 2020年可回收膠樽面世

上個月，太古集團旗下的Coca-Cola推出了膠樽回收現金回贈計劃，於全港不同地區放置十部收集回收機，收集任何品牌或飲品的膠樽，每個膠樽可透過八達通獲得$0.2港元回贈，計劃得到市民廣泛支持，成功培養大眾回收生活垃圾的意識。 而最近Coca-Cola又與荷蘭初創企業合作，以回收海洋塑料垃圾再造可樂膠樽，這次亦是史上首次由海洋垃圾製造的首個食品級包裝，進一步提昇循環再造技術與飲食，甚至潮流文化的關係。

9月時太古可樂推出膠樽回收現金回贈計劃。（太古可樂）

早在今年3月，Coca-Cola公開生產塑料包裝的數量，宣告公司旗下三十一間飲品及食品公司合共生產800萬噸塑膠，數量驚人。雖然過去一年Coca-Cola仍生產了大量塑膠，但其實品牌在簽署了艾倫麥克阿瑟基金會（Ellen MacArthur Foundation）《全球減塑承諾》後，就一直致力尋找方法，以減少製造不必要的塑料垃圾。

大部份塑膠飲品樽最終淪為海洋垃圾。（Getty Images）

而來到今個月Coca-Cola更取得突破發展，宣布與荷蘭初創企業Ioniqa Technologies和PET塑料供應商Indorama Ventures的合作計劃。計劃中使用Ioniqa Technologies獨家研發的技術，將從前不能回收的低質素塑膠分解，並在化學過程中，清除其中的雜質，令塑膠達至適用於食品包裝的純淨級別，繼而交由Indorama Ventures加以合成，製作出可回收的可樂膠樽。

計劃用生產的膠樽含25%回收塑膠，成品同時可回收。（Coca-Cola）

計劃初期將西班牙和葡萄牙義工於84個沙灘收集的海洋塑膠垃圾，生產了300個含有25%回收塑膠的可樂膠樽。不過由於此技術尚未完全純熟，故這種可樂膠樽還未能大規模生產，目前只能在2020年開始，將含有回收成份的塑料加進部份膠樽內，而確實的成品數字尚未公布。不過可以肯定的是Coca-Cola已承諾於2023年時，做到所有膠樽中的最少50%，會用到這類回收物料製造，並會更大規模地加強回收膠樽的進程，為環保拼多一分力。

雖然本次計劃只能使用少部份的回收塑膠製作全新膠樽，但對於回收得來的海洋垃圾能重用並達至食品級包裝的純淨級數，及將以前被視為不能回收的塑膠重用的確是一大創舉，相信終有一天能製作出減低地球負擔又便利人類生活的包裝。