【捉鬼敢死隊】銀座SONY PARK免費AR　變身Ghostbusters齊齊捉鬼

1984年的《捉鬼敢死隊》（Ghostbusters），作為一部經典之作，不論是角色、劇情、鬼魂，甚至制服等，依舊使人印象深刻。 今年《捉鬼敢死隊》將踏入35週年，為了慶祝此事，SONY特別在東京Ginza Sony Park，舉辨名為「#011 GHOSTBUSTERS IN THE PARK」的活動。 讓大家免費變身捉鬼敢死隊之餘，同時利用AR體驗消滅鬼魂。

#011 GHOSTBUSTERS IN THE PARK（IG@ginzasonypark）

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假若參加者希望成為捉鬼敢死隊一員，首先要接受Ghostbusters Rookie Training，並佩戴上AR設備，他們將領略到一種全新的AR體驗，並透過團隊合作，四處出動找出公園裡鬼魂，讓大家享受電影回憶外，還發現到AR技術與娛樂之間，兩者所產生的化學反應。

今次活動是SONY於日本首度將視覺、觸覺和聽覺融合，並應用於娛樂領域的實驗，而這種AR體驗不但可以讓參加者消滅鬼魂，同時該公司更以《捉鬼敢死隊》為起點，展示出多部Sony Pictures的電影，利用關鍵字眼，例如正義感、四人組、紐約等，聯繫至90多套電影，並從屏幕上看見電影中的場景。

除了捉鬼外，該活動還設有展覽場地，陳列出2016年《捉鬼敢死隊》（Ghostbusters: Answer the Call）拍攝時，實際使用到的制服和道具，並透過近距離觀察物品，讓粉絲更清晰了解電影世界。

為了紀念《捉鬼敢死隊》成立35週年，SONY為影迷提供成為捉鬼敢死隊的機會，於即日至12月8日期間，每天將舉辦2至4次體驗活動，每次體驗大約需要60分鐘，並且完全免費。但值得注意的是，該體驗將以日文進行，而且參加者必須登記，並祈求被SONY選中，才能成為捉鬼敢死隊的一員。

#011 GHOSTBUSTERS IN THE PARK

日期：即日至12月8日

時間：10:00至20:00

地點：Ginza Sony Park（東京都中央區銀座5-3-1）

費用：免費入場