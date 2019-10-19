Stone Island機能大躍進　破天荒將最強染色技術注入鞋款之中

秋意來臨，氣候驟降的日子即將到來了，The North Face、Canada Goose、Moncler等主打機能性的禦寒品牌，又再度回歸時裝世界的主舞台，不過對於不少功能服、Outdoor愛好者而言，或者來自意大利的Stone Island才是最矚目的一個，事關這個「Causal」次文化界別的王道品牌，除了在保暖防寒的領域上盡心盡力外，它可是還是一個唯我獨尊，自成一派的技術領域……

Stone Island的染色工場。（oipolloi.com）

想來品牌資深Fans應該知道所指甚麼了！不錯，正是其引以自豪的染色技術，貴為一個鍾情於發展染色工藝的機能品牌，據主理人Carlo Rivetti所言，Stone Island這些年來調配到出來的染色類別，就多達60,000多種，而且染色的工序同樣考究過人，一般染色服飾，都總會在布料還未被縫紉成衣服之前就進行染色，以增加生產效率，然而Stone Island卻偏偏同「自己過唔去」，硬是要先行將原色布料縫紉成衣，成品之後，才整件放入染缸進行染色，務求令到服飾每個部件的染色色澤、結構和濃度，皆達至最均勻的境界，這種造工上的耐心與精益求精，實在叫人肅然起敬。

EXOSTRIKE Hiking Boot。（Stone Island）

而來到今個秋冬季，Stone Island也迎來另一次重大質變，就以全面開拓從前較少涉獵的鞋具市場，以自成一派的染色技術和物料結合，打造全新EXOSTRIKE Hiking Boot，迅間在全球引起話題。觀乎宣傳短片，製作這對EXOSTRIKE Hiking Boot的工序和衣服一樣，都是在縫製成完成品之後，才全對進行染色，而鞋子的物料構成同樣十分特別，一方面用上天然的皮鞋，並壓膜在人造輕質無紡布Dyneema之上，Dyneema非同小可，它可是世界上最堅固、最耐用的輕質纖維，打造出輕巧得來卻十分耐用的皮革；再於鞋面其他位置結合高韌性尼龍帆布於其中，確保鞋身的精密機能性。

鞋身和鞋底用上一種聚氨酯液體Polyurethane Liquid的化學物進行結合。（Stone Island）

（Stone Island）

至於鞋底部份同樣彰顯出Stone Island的實驗精神，一般鞋子的製造法，都是利用強力膠水，再以人手作線性縫合，來將鞋身和鞋底結合起來，但這對EXOSTRIKE HikingBoot卻只用上一種聚氨酯液體Polyurethane Liquid的化學物進行結合就可，卻又更加堅固，絕對是別樹一格的製鞋技術。

除了EXOSTRIKE Hiking Boot外，全新推出的機能背心也是一大矚目大作。（Stone Island）

而除了EXOSTRIKE Hiking Boot外，全新推出的機能背心也是一大矚目大作，同樣以「皮革壓膜Dyneema」的方式製作衣服面料，更大特點可是它兼備繁複的多樣性，多間隔又多層次之餘（它乃是由兩件背心結合而成的），每件背心更是以Reversible雙面著用概念製造，堪稱一式多款，因此哪怕定價高昂（$4,055美元），卻仍然在世界各地掀起搶奪潮，足證Stone Island的王者魅力。