【CHANEL】Mademoiselle Privé展覽登陸東京　打造模擬高訂工房

去年十月，CHANEL於PMQ公開展出《Mademoiselle Privé》展覽。難得遠在香港亦有機會親身欣賞CHANEL的高訂作品、細緻的工藝、甚至由Karl Lagerfeld親自執導的短片，當然吸引不少人入場朝聖。 然而，當時不少人曾經抱怨場地太小，而且觀賞時間亦太短，簡言之，即「唔夠喉」。幸好，展覽繼上海站後，最近移師到大家最愛的東京，當中有不少香港站未見的展品，可謂絕不能錯過。

《Mademoiselle Privé》早前轉師東京展出。（CHANEL）

《Mademoiselle Privé》，意即「私人空間」，亦有著「辦公室」的意味。展覽的靈感取自Coco Chanel女士生前位於巴黎的公寓31 Rue Cambon Paris（現成品牌巴黎總部），工作人員每到一地，便致力透過不同的元素將展場化身成31 Rue Cambon，使觀眾有如同親臨Chanel女士香閨般的實在感。

不少名人較早前率先觀賞展覽：

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是次東京站展覽於東京都品川區B&C HALL舉行。參觀過香港站的大家應記得展覽入口處放有幾件介紹Coco Chanel女士的裝置藝術品。與香港站不盡相同，《Mademoiselle Privé》東京站把展場其中一個房間打造成House of Lesage的模樣，讓大家在近距離欣賞高訂服飾前，先了解這家成立逾160年、長年與CHANEL合作的刺繡工房，並藉此進一步了解高訂上每個細節、每個紋理、每個鈕扣的製成過程，當然亦藉此向一眾工匠致敬。

《Mademoiselle Privé》東京站把展場其中一個房間打造成House of Lesage的模樣。（CHANEL）

按圖仔細欣賞：

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穿過模擬工房便到了展覽主場區。品牌是次以Coco Chanel女士生前最愛的五種顏色——白、黑、紅、金、米色，將兩層展場劃分成五個展區，每個展區均放有以主題顏色而製作的高訂服飾、鞋履、手套、帽子、高級珠寶。珍貴而少見的舊年代作品放在新系列的設計旁相映成趣，藉此展示出品牌的傳統與血脈。展覽當然亦少不了介紹經典香水CHANEL NO.5的裝置。

日本藝人小松菜奈（CHANEL）

《Mademoiselle Privé》展場及部份展品率先看：

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東京站的展場設計同樣花盡心思。是次設計團員特意在東京站展場內放滿鏡子，試圖重現31 Rue Cambon樓梯間的夢幻效果。眾所周知，Coco Chanel女士於修道院長大，兒時經驗改寫她的一生。而在她位於31 Rue Cambon的香閨裡，Coco Chanel女士以修道院的樓梯為靈感，在家中樓梯旁邊的牆壁上鑲滿鏡子，鏡子一面接一面拼湊成一個半圓，把樓梯最頂處的身影拉成無限，一座樓梯的時間亦化成映照內在自我的內省時刻。當大家循著展場走廊欣賞品牌那傳奇的恆久，且在那些承傳逾百年的設計映照下，不難感受到生命的渺小，從而引伸出種種對生命的思考。這份對自我、世界、生命的內省，亦構成每個遊人於展覽中的私人空間。

Coco Chanel女士以修道院的樓梯為靈感，在家中樓梯旁邊的牆壁上鑲滿鏡子。（CHANEL）

Coco Chanel女士以修道院的樓梯為靈感，在家中樓梯旁邊的牆壁上鑲滿鏡子。（CHANEL）

短時間內未有機會到東京旅遊的朋友亦不需失望。品牌早前特意邀請了才女導演Sofia Coppola為東京站展覽拍攝短片，Sofia Coppola將她蒐集而來的資料製作成一段兩分半鐘的短片，藉此為展覽揭開序幕，有興趣的朋友可在Youtube先睹為快。