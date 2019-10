【攝影】Patti Smith與Mapplethorpe經典合照　竟改寫二人一生？

曾於1960年代為他們拍下多張照片的知名攝影師Lloyd Ziff最近現身,把Patti Smith與Robert Mapplethorpe經典黑白照背後的故事娓娓道來。

Patti Smith與Robert Mapplethorpe經典黑白照(Lloyd Ziff)

他搭著她的肩,不時定睛凝視著望向鏡頭或遠處的她。那時瘦俏的他們是命運共同體,窮困,但內心富裕,腦海裡無數個慾望靜候爆發,冀望有天可以衝出擺滿書籍的房間,衝出懸掛著蕾絲布簾的窗。那時候,他們是一雙互助互勉的室友。

後來他們成為相愛的戀人。再後來,他們分手但不分開。最後,他離開人世,一切淪為最美麗的回憶。

Patti Smith與Robert Mapplethorpe,一對最動人的戀人,在多變的人生裡一直守候在對方身旁,不威迫、不擁有,成就人世間最難得的愛情故事。

Patti Smith:「我們會怎麼樣呢?」 Robert Mapplethorpe: 「我們會永遠在一起。」 《只是孩子》

(Lloyd Ziff)

Lloyd Ziff當年與Patti Smith就讀同一家學院,1967年的夏天與她報讀同一攝影課,二人在機緣巧合下成了朋友。某天,Lloyd Ziff應邀到她的家參與聚會,從而認識到Patti Smith的室友Robert Mapplethorpe。當時二人仍未成為愛侶,亦未成為世界知名的歌手及攝影師。當時二人仍是個窮困藝術學生,但渴望成功的慾望使他們時刻創作,靜候良機破繭而出。

翌年,年時28歲的Lloyd Ziff為了練習人像攝影,以淨餘的少數金錢買入一些菲林底片,並邀請美麗的二人為他擔任摸特兒。碰巧當時Robert Mapplethorpe正萌發以裸照製成定格動畫的想法,便提議藉此機會一起嘗試。

點擊欣賞當年作品:

那天,Patti Smith及Robert Mapplethorpe前往Lloyd Ziff位於Greenwich Village的住所,並試以簡陋的工具完成作品。二人脫下衣服、跪在地上十指緊握,姿態就似正在禱告,Robert Mapplethorpe稱之為「Garden of Earthly Delights」,藉以媲美Hieronymus Bosch的畫作《Garden of Earthly Delights》。

《Garden of Earthly Delights》(Hieronymus Bosch)

然而,Robert Mapplethorpe拍到一半便失去興致,Patti Smith轉過去對他說:「如果你想進行攝影創作,何不自己學習如果攝影?」這句話開啟了Robert Mapplethorpe的攝影之門。翌年,他便開始以Polaroid照相機拍攝,更在三年後遇上策展人及首位同性戀人Sam Wagstaff,從此改寫人生。

Lloyd Ziff憶記當時的二人:「Robert and Patti were so young and beautiful, and intense」。而這輯充滿實驗味道的黑白照在Robert Mapplethorpe死後亦成為了經典,記載二人那年的熱情、純真、清澀。