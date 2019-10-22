【IKEA】將小朋友畫作變成慈善毛公仔　本地5歲小孩畫出穿襪彩虹

不少人對宜家家居（IKEA）的毛公仔不感陌生，甚或擁有一隻狗狗毛公仔GOSIG GOLDEN。 然而，宜家家居除了推出門市最常見的毛公仔外，還推出一系列由小朋友設計的限量毛公仔，收益更會全數捐贈公益團體，相當有善心。

SAGOSKATT collection 2019（IKEA）

宜家家居近年不時與不同設計師合作推出極具話題性的聯乘系列，每每吸引大批買家搶購。然而，品牌除了致力提升藝術性及時尚感外，近年亦積極參與公益事務，除了成立IKEA Foundation援助第三世界國家的孩童外，數年前亦開始舉辦全球性毛公仔設計比賽，讓一眾孩童年紀小小便可夢想成真。

只要有創意、有作品，毛公仔設計比賽歡迎身處世界不同角落的孩童參加。宜家每年都會收到數萬份作品，各種動物及圖案在孩童的筆下幻變成七彩繽紛的平面圖像，突破大人既定的想像。

“It is incredibly fun to look at all the drawings and select the winners. And hard! There are so many fantastic drawings to choose from. This year we saw a lot of unicorns and monsters and rainbow coloured creatures in the selection. But also owls and penguins.” Bodil Fritjofsson, Product Developer Children’s IKEA

過往的SAGOSKATT collection：

+ 25 + 24 + 23

每年宜家都會將入圍者的設計製作成限量版毛公仔系列SAGOSKATT，並放到全球宜家傢俬門市出售。大尺寸毛公仔定價為5英鎊（約50港元），小尺寸的定價則是1.25英鎊（約13港元），收益將全數捐贈公益團體，意義非凡。

本年度比賽共有八萬多位小朋友參與。經過仔細考量後，宜家最後選出六幅優勝作品——機械人、藍色小魔怪、小老鼠、長頸鹿、綠色怪獸、以及彩虹小子。其中，彩虹小子由香港五歲小朋友吳穎晞（Darren）設計。吳穎晞喜愛天上多彩的彩虹，但又怕彩虹掛在天上會感到寒冷，於是便為彩虹添上一對襪子，讓它能夠好好保暖。評審一致認為吳穎晞透過設計，將彩虹由天空帶到地上，更溫柔地為它穿上了襪子，溫暖得讓人愛不釋手。

彩虹小子（IKEA）

近日，宜家各國門市公開發售本年度的SAGOSKATT系列。去年品牌將香港區收益全數捐贈予本地特殊奧運會，藉以支持專為本地兩歲至七歲智障兒童而設的幼兒運動員計劃。相信本年品牌亦會再接再厲，透過設計回饋社會，有興趣的朋友絕不能錯過。