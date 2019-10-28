【達文西逝世500周年】先來羅浮宮紀念展　IKEA、Swatch聯乘贈慶

文藝復興時期代表人物達文西（Leonardo da Vinci）在繪畫、音樂、建築、天文學等多個領域上都有傑出的成就，生前完成多幅作品，為世人留下無數瑰寶。 適逢今年是達文西逝世500周年，除了時裝界及設計界湧現多件以達文西為主題的設計外，巴黎羅浮宮更帶來了史上最大型的達文西展覽，讓大家有機會目睹達文西的才華。

巴黎羅浮宮帶來了史上最大型的達文西展覽。（Leonardo da Vinci）

達文西生前窮極一生鑽研世間萬物，上至天文地理，下至花草樹木，無不成為他的研究對象。當中使他備受讚揚的，在於他能將其洞見及分析融入藝術，使藝術除了感悟世人外，更蘊含啟蒙作用，故有「文藝復興人」的美譽。

多年來達文西的遺作都被視為殿堂級的瑰寶，各大藝術館爭相珍藏，每年均吸引數以萬計遊人入場觀賞。適逢今年是他逝世500周年紀念，藏有多幅達文西作品真跡的巴黎羅浮宮特意花上十年時間籌備，促成史上最大型的達文西展。是次展覽，巴黎羅浮宮向世界各大博物館借來藏品，一次過展示160多件達文西繪畫作品、手稿、以及雕塑，多幅經典作品如《最後的晚餐》（The Last Supper）、《蒙娜麗莎》（Mona Lisa）亦包含其中。

按圖欣賞多幅達文西遺作：

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大家更可藉此機會欣賞到每隔六年才展示一次的《維特魯威人》（Vitruvian Man）。當年達文西根據羅馬建築師特魯威的描述，以油墨在牛油紙上畫上一個同時置於圓形及正方形的理想驅體，成就《維特魯威人》。

《維特魯威人》（Leonardo da Vinci）

畫作歷經多年風霜已變得非常脆弱，多年來一直由威尼斯美術學院恆溫保存，每隔六年才向世人展示一次。是次羅浮宮成功借來畫作，雖然過程中曾遭受到意大利文物保護組織阻撓，不過最後亦成功爭取展出八個星期。是次展出後，畫作將休息十年才再一次展出，人生有幾多個十年呢，難得有機會就絕對要好好把握。

而羅浮宮藏品《蒙娜麗莎》將會保留在原有位置，減低對畫作的傷害。另外，大家亦可在展覽舉辦期間利用博物館特設的VR體驗《鏡下的蒙娜麗莎》（Mona Lisa: Beyond the Glass）。

《蒙娜麗莎》（Leonardo da Vinci）

展覽由即日起至明年二月二十四日展出，展期僅四個月。無法親身到巴黎參觀的朋友亦不必傷心，今個冬季亦有不少以達文西為主題的設計，如IKEA x Virgil Abloh的聯乘家具系列MARKERAD便推出了《蒙娜麗莎》的燈箱，將於十一月一日正式公開發售，確實令人期待。除此之外，瑞士手錶品牌Swatch最近亦與羅浮宮合作推出四款別注版手錶，其中一款便是以《蒙娜麗莎》為本改造而成，讓大家可以把達文西戴在身上，頓時文藝氣息滿瀉。

IKEA x Virgil Abloh的聯乘家具系列MARKERAD（IKEA）

按圖欣賞Swatch別注版手錶：