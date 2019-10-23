【MoMA】耗資$4.5億美元翻新　擴建新館後展覽方向同時大改革？

本年6月，紐約現代藝術博物館（Museum of Modern Art，下稱MoMA）閉館裝修。 歷經四個月，MoMA於10月21日以全新面貌重新示人。

MoMA於本月二十一日以新面貌重新為大眾服務。（MoMA）

The real value of this expansion is not more space, but space that allows us to rethink the experience of art in the Museum Glenn D. Lowry, The David Rockefeller Director

位於曼哈頓西第53街的MoMA創建於1929年，一直致力收藏具有意義及價值的現代藝術品，備受大眾讚譽。因藏品隨年月不斷增加，MoMA早年（1929年到1939年）三次遷移，直至1939年才搬到現址。然而，由於藏品數量實在太多，MoMA於2000年閉館四年擴建兼裝修，交由日本日本建築師谷口吉生主理。

可惜谷口吉生的設計飽受批評。為了修補上一次擴張所帶來的問題，MoMA本年六月十五日再一次閉館重修。新館耗資多達$4.5億美元，不單擴展了逾三分之一建築面積，更在西牆開鑿六個出口，打通現有建築物及新增的三層畫廊，務求擴大參觀人數流量，並且令遊客擁有更愜意的觀賞經驗。

新館耗資多達$4.5億美元，擴展了逾三分之一建築面積。（MoMA）

按圖先睹新館樣貌：

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除了擴大博物館外，MoMA亦會在展覽及藏品上進行大改革。MoMA過去不時遭人批評只收藏及展示白人男性藝術家的作品，多元性不足的問題多年來一直為人詬病，不過隨著新館開幕，MoMA決心改善這個問題，除了會繼續展出著名畫家如莫奈、梵谷、畢卡索、波洛克的作品外，亦會展出更多女性及非白人藝術家的作品，另外非畫作形式的藝術品也會佔有一定比重。

（MoMA）

新館開幕後，MoMA在未來數月即會展出美籍女藝術家Amy Sillman及非裔美國女藝術家Betye Saar的畫作，同時亦會展出韓裔女藝術家Heague Yang的裝置藝術品，致力在現今這個政治正確的年代擁抱多元性。另外，MoMA亦承諾會每隔半年更換所有展出畫作，讓大家可以欣賞到更多不同作品。