【環保】Nike波鞋升級再造　藝術家舊鞋放魚缸育成水培植物天堂　

有Mr. plant之稱的Christophe Guinet早於2014年與Nike合作計劃《Just grow it》，將多對經典波鞋改造成為孕育生命的盆栽，成果令人讚嘆。 繼上月的《J’AI NATURE》及《TREE HUG》計劃之後，Christophe Guinet最近再以Nike波鞋為創作素材，造出波鞋盆栽，藉以讓人思考人類、時裝與自然三者之間的微妙關係。

Sneakerium計劃（monsieurplant.com）

生於法國鄉郊與城市交界地區的Christophe Guinet，並沒有如許多鄉村小子一樣想要逃離家鄉，反而從小熱愛自然，被身邊繁花的美所感動。而這份感動亦驅使他在長大後與朋友創立《SEIZE》計劃，致力將藝術及流行文化融合到大自然之中，藉此讓大眾留心自然之美。

過去Christophe Guinet已利用波鞋、舊式黑膠唱盤、滑板、iMac電腦等令人意想不到的物料進行盆景創作，將大家視之為垃圾的東西大改造，為物件賦予第二生命之餘，更讓它們變身成孕育生命的盆栽，意義非凡。



重溫Christophe Guinet舊作：曾用舊Nike波鞋變花藝 法國藝術家再以黑膠唱盤創作有聲的「花」

過去Christophe Guinet已利用波鞋、舊式黑膠唱盤、滑板、iMac電腦等令人意想不到的物料進行盆景創作。（monsieurplant.com）

欣賞Christophe Guinet過去的盆景創作：

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最近Christophe Guinet創立《Sneakerium》計劃。顧名思義，計劃即是以波鞋作為主題，Christophe再一次以Nike舊波鞋為素材，將Air Force 1 High、Air Max 1等五雙不同型號的波鞋置於不同的魚缸之中，使波鞋銳變成藻類及水培植物的溫床，每款魚缸設計均會培育不同的植物，為大家帶來不一樣的景觀，再一次為大家帶來意料之外的驚喜。

按圖欣賞Sneakerium計劃作品：