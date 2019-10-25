【Banksy】世界巡迴展覽登陸九龍灣　《女孩與氣球》竟重現眼前？

Banksy迷最近有福了！ 除了有機會買到Banksy自家家品品牌Gross Domestic Product首批限量產品外，《Banksy: Genius or Vandal》世界巡迴展宣布將於12月登陸香港，一眾香港Banksy迷豈能錯過。

《Banksy: Genius or Vandal》世界巡迴展亦將於十二月登錄香港。（官方圖片）

神秘塗鴉藝術家Banksy即使近年身價騰飛，但仍堅持貫徹一路以來的尖銳及態度，致力透過創作批評政府、文化、倫理，藉此喚醒大眾及顛覆社會的扭曲現象。

可惜近年不少人不顧Banksy的意願，將其作品放到藝術市場炒賣，更別說早年有不少人誤以為Banksy的作品只是一般的塗鴉，對其恨之入骨，老早就用化學物質將其抹走。亦因如此，現時想欣賞Banksy真跡並非一件易事。然而，身處香港的Banksy迷最近有福了，皆因《Banksy: Genius or Vandal》世界巡迴展繼於莫斯科、聖彼得堡、以及馬德里展出後，將於12月來到香港，有興趣的朋友絕不能錯過。

《Banksy: Genius or Vandal》世界巡迴展早前曾於莫斯科、聖彼得堡、以及馬德里舉辦。（官方圖片）

《Banksy: Genius or Vandal》世界巡迴展早前曾於莫斯科、聖彼得堡、以及馬德里舉辦。（官方圖片）

《Banksy: Genius or Vandal》香港站將在2019年12月20日至2020年3月1日，於九龍灣PORTAL 6311舉行。與過往的《Banksy: Genius or Vandal》展覽一樣，香港站亦非由Banksy授權展出，雖然如此，但展覽仍會展出70多件Banksy原創作品，當中包括塗鴉、雕塑、裝置、影像、攝影，大會亦會以絲印畫作重現已被Banksy親手摧毀的《女孩與氣球》原貌。不過相信最令大家興奮的，是香港站將會展出20件由國際收藏家借出來的Banksy作品真跡，實在難得。

Banksy已經成為一種現象，亦是當今最出眾又重要的藝術家之一。他的作品挑戰制度，是示威；他以高超的技巧鍛造出自家品牌，因其違法卻又保持神秘……我們希望每一位觀眾入場都可以親眼判斷到底他／她到底是天才還是破壞王？是藝術家還是商人？是煽動者還是起義之士？我們的展覽希望揭示Banksy出眾才華的深度、多個層次及維度，如此一來，觀眾才可以反思和下決定。他的作品，緊緊穿插於現實之中而且非常完整，同時又深入探索我們每一個靈魂。我想，這些都是我認為他是天才的原因吧。 《Banksy: Genius or Vandal》香港站策展人

按圖欣賞部份展品：

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為了提供最貼心的觀展體驗，大會特地花上一年時間搜集相關資料並錄製成一段音聲導賞。大家只需在入場前下載手機應用程式「izi.travel」，即可免費享受到音聲導賞服務。

鑑於過往參觀人數眾多，展覽入場時間以每小時為單位，每張門票都有日子及時間限制，大家必須按照安排參觀展覽。每位觀眾參觀時間約為一小時，遊覽時可隨意拍攝，但需留意在展場內不可使用三腳架、單腳架、自拍棍，以及閃光燈。香港站門票現已接受預購，有興趣的朋友可到展覽官方網站搶購。