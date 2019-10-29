【LEGO】藝術家發揮樂高創意　積木煎蛋變出爆趣Stop Motion短片

正如樂高口號所言：「樂高多創意，件件考心思」，自LEGO面世後，不少藝術家都曾以LEGO作為創作素材，成就令人驚嘆的作品。 最近BrickBrosProductions再一次以LEGO創作短片，意外地生動有趣，吸引為數不少的觀眾欣賞。

BrickBrosProductions由一對加拿大兄弟Matthew與Paul Bentler於2008年創立。二人剛開始時不過打算在業餘時間創作，直至2014年，二人終決定建立Youtube頻道，全力主理BrickBrosProductions。現時二人主要製作停格動畫（stop motion animations），把對於停格動畫、YouTube、星球大戰（Star Wars）、以及LEGO的愛轉化成創作。

（IG@brickbrosproductions）

重溫BrickBrosProductions創作：

最近二人再一次以LEGO進行創作，試圖模糊樂高世界與現實世界的界限。短片名為「LEGO in real life」，長達六分半鐘，分成三小段。頭一部份講述主角把LEGO牛油塗抹在面包上；第二部份則展示出主角打算煎雞蛋作早餐，但每次煎好後，雞蛋均變成了積木，主角也只可無奈地把雞蛋吐出來；在第三部份，主角則以LEGO木條砌成一隻玩具鴨子，成功完成作品。

按圖看更多有趣製作過程：

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短片中每格畫面均由相片貫穿組成，二人為此短片花上數月製作，非常用心。短片面世後吸引無數網民觀賞，到目前為止，更為他們的增添了372,000位YouTube訂戶及41,200 Instagram追蹤者，證明只要有創意及恆心，終有一天會得到大家的肯定。