【蜷川實花】為H&M最新聯乘掌鏡　亞洲面孔盡情流露東洋色彩之魅

上周四H&M於羅馬多利亞潘菲利美術館（Palazzo Doria Pamphilj）舉辦時裝騷，展示與Giambattista Valli的聯乘系列成品，這系列將在不久後公開發售，令人期待。 為了完美展示系列，日本H&M更邀請了知名導演及攝影師蜷川實花掌鏡，以絢麗的攝影完美展示系列的華美。

Giambattista Valli × H&M系列（H&M）

近年H&M不時與各大品牌合作，推出價位相宜的聯乘系列，讓大家可以以親民價位買入設計師品牌的作品，結果聲譽卓著，成為H&M每年的重頭大事。

繼與多個知名品牌如Martin Mariela及Comme des Garçons合作後，H&M於本年五月邀請了法國高訂及成衣系列品牌Giambattista Valli合作，為大家帶來一系列新穎時尚、浪漫夢幻的親民價婚紗系列，結果大受歡迎。H&M最近再度與Giambattista Valli合作，設計出多款以輕紗製成的女裝晚禮服及男裝系列，讓大家可以再一次享用到高訂質素的設計。

按圖欣賞Giambattista Valli × H&M系列：

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系列將於11月間推出。作為亞洲時尚地標的東京當然不例外，系列將於11月7日在涉谷、新宿、名古屋松坂屋、心齋橋等H&M分店上架。在系列正式公開發售前，日本H&M找來了蜷川實花與中川大志、玉城ティナ、DAOKO、笠松将、GIMICO攜手合作，共同演繹系列獨有的時尚及華麗感。

五位模特兒：

五位亞洲模特兒在蜷川作品常見的花卉包圍下演繹出亞洲人穿著系列之後的效果。色彩鮮艷的相片流露出蜷川實花獨有的糜爛及絢麗氛圍，映襯出系列黑、白、紅三種主要色調，構成一幅幅優美的景象，讓這次歐陸風味的聯乘設計增添多一份東洋美學。

按圖欣賞蜷川實花作品：