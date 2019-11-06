【G-Dragon】潮流大神GD退伍　復出即聯手NIKE出新鞋刺激時尚圈

我們的潮流大神 GD 退伍了，3000 粉絲不畏非洲豬瘟去迎接，或許是許久沒有面對媒體，略為緊張的 GD 對著粉絲這麼說：「我已經服完兵役回來了，謝謝你們等我今天來看我，我會回歸崗位並更加努力的。」GD 的姐姐權達美也在 IG 公布家人用滿屋氣球迎接 GD 回家，還有全家大合照。

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GD 退伍粉絲當然開心，更興奮的要屬潮流圈了，畢竟 GD 曾經這麼說：「我創作時，會思考當我拍MV或站上舞台表演這首歌時，要穿什麼衣服、看起來是什麼模樣？」GD 說：「造型對我而言是演出道具之一，當你記得我某個造型，也希望你會想起那首歌。」潮流圈開心的是又會有「GD 著用」、「GD 爆款」，媒體也開心，終於有個對象可以盯著 follow 將要紅什麼。

高端街頭

回顧 GD 造型，2006 年正是出道後，剛開始的他怎麼誇張怎麼穿〈Fantastic Baby〉，戴著好幾條 Chrome Heart 項鍊，Boy London、HOOD BY AIR等，還有 2012 年，SSUR 出的惡搞 Comme des Garcons 的單品，都在潮流圈引發不少話題，也帶出所謂的高端街頭詞彙。

Fantastic Baby時期在潮流圈引發不少話題，也帶出所謂的高端街頭詞彙。（GettyImage）

名牌上身

BigBang 大紅，敢玩敢穿的 GD 也成為時尚大秀坐在前排的明星，Thom Browne、Saint Laurent Paris，還有就是 Chanel，把 Chanel 女裝穿上身，2015 年 GD 穿著一件 Chanel Tweet Jacket 出席巴黎時裝週大秀，至今還是讓人忘不了。

自我風格

這個時候的GD，已經不用靠品牌，而是已經有 GD Style，只要是他穿上身的單品，絕對、立刻成為爆款，穿著 Vetements 出席 Balenciaga 大秀，腳上那雙Speed Runner詢問度破表，還有他一直以來最愛的 VANS，Balenciaga 的 Triple S 更是常出現在 GD 的 IG 上。AMBUSH、99%IS-，最近受惠的則是 GD 親姐姐權達美旗下選貨店 Rare Market 的自創品牌 We11done，都因為 GD，更上一層樓。

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現在，GD 退伍了，潮流圈、媒體開始關注他穿了什麼。退伍的第一套 #OOTD，當然是軍服，美軍數位米採的BDU（Battle Dress Uniform），手腕上戴的則是 G-Shock GA-110-1AJF。退伍晚上與超模好友朴秀珠聚會時，腳上穿的是 Off-White 與 Nike 聯名的 Zoom Terra Kiger 5 in White，連帶捧紅的還有小熊軟糖與退伍時與粉絲說話的喇叭（淘寶已有GD同款）。

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GD 還在 自己 IG公布了PEACEMINUSONE 將會陸續推出與 Nike 合作的Air Force 1 ， 以及 MIYAGIHIDETAKA。

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