【Adidas】Home of Classics純白系列　換上白色皮革的四個經典款

所謂的經典，就是無論經過多少時間，它的特徵依舊鮮明。現代社會每個人分分秒秒都在忙著趕路、忙著追上別人。說實在的，活在這個枝微末節甚多的世界，很多事本該馭繁為簡。 每次看到Adidas Originals，都會覺得世代的概念在此都變得鬆動模糊，未來雖美，但舊時的經典元素仍值得留戀，如何適度融合新舊、求同存異，Adidas Originals的Home of Classics（純白系列，簡稱HOC）是一個非常好的示範。

包括SAMBAROSE、CONTINENTAL 80、 SUPERCOURT 與SUPERSTAR（左至右），Home of Classics 從 adidas Originals 70 年歷史裡精選經典鞋款，我們敢說你絕對可以找到一雙不可缺少的存在。（adidas官方網頁）

Home of Classics是adidas Originals從70年歷史裡精選出經典鞋款，整雙鞋使用白色皮革是主要特色，更符合這個世代的穿著風格。白色在現實生活裡是永遠無法被明確定義，它就像一個指向本源的標誌，雖然脆弱卻清晰地存在我們的周圍與意識裡。正如adidas Originlas Home of Classics純白系列，將SUPERSTAR、SUPERCOURT、SAMBAROSE與CONTINENTAL 80皆換上白色皮革，成為每個人日常生活最理所當然的存在。

What Makes The SUPERSTAR Great

Adidas Originals的經典多如繁星，不過，大部分人首雙想到的型號絕對是1969年推出，第一雙全皮革籃球鞋的SUPERSTAR。當時NBA殿堂級球星Kareem Abdul-Jabbar希望能穿動作起更靈巧的低筒籃球鞋上場，Jabbar是這麼說的：「如果你習慣穿能給腳踝更多支撐的高筒籃球鞋，你的腳踝就會變弱，若是你穿低筒訓練與比賽，腳踝將承受大量震動，你的腳踝就會更強壯，」adidas開發了低筒籃球鞋SUPERSTAR。為了保護球員腳趾不受傷，形狀類似貝殼的鞋頭Shell Toe，讓SUPERSTAR腳感舒服又耐久，防滑矽膠鞋底，抓地力好，Jabbar說：「Any time I wanted to wear athletic shoes, I wore my Superstars！」

讓SUPERSTAR從籃球場走到街頭，1970年代的街頭嘻哈文化得記上一筆，特別是以樂團名為商標，推出專屬系列的美國傳奇嘻哈RUN-DMC。「 I wear my Adidas when I rock the beat On stage front page every show I go It’s Adidas on my feet high top or low My Adidas My Adidas！」 _ 〈My Adidas 〉 RUN-DMC。只要提到adidas就會想到〈My Adidas 〉，歌詞真切地寫出不分族群對adidas的癡迷，就像HOC系列的SUPERSTAR，全白鞋身，女生版的三條線是粉紅色，配以皮製內襯，能夠搭配各種風格的daily wear。

What Makes The CONTINENTAL 80 Great

CONTINENTAL 80這個名字對某些人而言，或許有些陌生，這麼說好了，在這個球鞋機能、材質、線條愈來愈複雜的時代，兼具復古與摩登，皮革鞋身側邊只有小小的adidas三片葉標誌，與細細的紅色鑲邊線條，沒有多餘綴飾的CONTINENTAL 80，腳感柔軟，滿足了人們回歸簡單的渴望。

從CONTINENTAL 80的名字講明了是雙在1980年代末推出的網球鞋，初期並沒有受到很大關注，直到2018年作為 Yung Series的一份子，重新回到眾人眼前。關於CONTINENTAL 80與某些人氣鞋款的連結，就無須贅述，CONTINENTAL 80最吸眼球之處就在極為簡約、復古的皮革鞋身，三葉草圖案鞋舌，即便Home of Classics系列的女生款，也是只有如同識別標誌的側邊線條變成粉紅色。

What Makes The SAMBAROSE Great

SAMBA保持著adidas包括販賣雙數最多，現存鞋型販賣時間最長的兩個紀錄，更是每個英國小男生對運動鞋最早的記憶。當他們七歲開始踢足球，父母買給他們的第一雙運動鞋就是SAMBA。雖然現在 SAMBA大多時候是室內穿著，1950年代剛推出當時，可是雙抓地力強，能在覆蓋著雪、結冰的場地上踢球的運動鞋。

Home of Classics的SAMBAROSE，保留原版SAMBA對於鞋頭的補強，T字型鞋頭、橡膠鞋底，側邊粉紅色三條線，凸顯了女孩味，鞋舌上「THE BRAND WITH 3 STRIPES」德文「DIE WELTMARKE MIT DEN 3 STREIFEN」，就是在提醒眾人，SAMBA除了夠潮，更有足以細細深究的歷史背景。

What Makes The SUPERCOURT Great

1963年，adidas推出了第一雙網球鞋之後，SUPERCOURT完整集結了adidas超過40年關於網球鞋以及經典皮革運動鞋的製作經驗，在橡膠外底加上了白色紋理結構，柔軟的毛皮襯裡，橡膠大底，側面穿孔三條線標誌，都讓SUPERCOURT有著一眼即識的外型線條。

最新Home of Classics的SUPERCOURT，全皮革鞋身，鞋頭、部分鞋舌與後跟點綴麂皮刷毛，鞋帶孔側的水波型飾片，都讓整雙鞋視覺層次更為豐富，女生版的SUPERCOURT鞋後跟與鞋舌則是粉紅色。

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