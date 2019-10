【Adidas】Home of Classics純白系列　換上白色皮革的四個經典款

所謂的經典,就是無論經過多少時間,它的特徵依舊鮮明。現代社會每個人分分秒秒都在忙著趕路、忙著追上別人。說實在的,活在這個枝微末節甚多的世界,很多事本該馭繁為簡。 每次看到Adidas Originals,都會覺得世代的概念在此都變得鬆動模糊,未來雖美,但舊時的經典元素仍值得留戀,如何適度融合新舊、求同存異,Adidas Originals的Home of Classics(純白系列,簡稱HOC)是一個非常好的示範。

包括SAMBAROSE、CONTINENTAL 80、 SUPERCOURT 與SUPERSTAR(左至右),Home of Classics 從 adidas Originals 70 年歷史裡精選經典鞋款,我們敢說你絕對可以找到一雙不可缺少的存在。(adidas官方網頁)

Home of Classics是adidas Originals從70年歷史裡精選出經典鞋款,整雙鞋使用白色皮革是主要特色,更符合這個世代的穿著風格。白色在現實生活裡是永遠無法被明確定義,它就像一個指向本源的標誌,雖然脆弱卻清晰地存在我們的周圍與意識裡。正如adidas Originlas Home of Classics純白系列,將SUPERSTAR、SUPERCOURT、SAMBAROSE與CONTINENTAL 80皆換上白色皮革,成為每個人日常生活最理所當然的存在。

What Makes The SUPERSTAR Great

Adidas Originals的經典多如繁星,不過,大部分人首雙想到的型號絕對是1969年推出,第一雙全皮革籃球鞋的SUPERSTAR。當時NBA殿堂級球星Kareem Abdul-Jabbar希望能穿動作起更靈巧的低筒籃球鞋上場,Jabbar是這麼說的:「如果你習慣穿能給腳踝更多支撐的高筒籃球鞋,你的腳踝就會變弱,若是你穿低筒訓練與比賽,腳踝將承受大量震動,你的腳踝就會更強壯,」adidas開發了低筒籃球鞋SUPERSTAR。為了保護球員腳趾不受傷,形狀類似貝殼的鞋頭Shell Toe,讓SUPERSTAR腳感舒服又耐久,防滑矽膠鞋底,抓地力好,Jabbar說:「Any time I wanted to wear athletic shoes, I wore my Superstars!」

讓SUPERSTAR從籃球場走到街頭,1970年代的街頭嘻哈文化得記上一筆,特別是以樂團名為商標,推出專屬系列的美國傳奇嘻哈RUN-DMC。「 I wear my Adidas when I rock the beat On stage front page every show I go It’s Adidas on my feet high top or low My Adidas My Adidas!」 _ 〈My Adidas 〉 RUN-DMC。只要提到adidas就會想到〈My Adidas 〉,歌詞真切地寫出不分族群對adidas的癡迷,就像HOC系列的SUPERSTAR,全白鞋身,女生版的三條線是粉紅色,配以皮製內襯,能夠搭配各種風格的daily wear。

What Makes The CONTINENTAL 80 Great

CONTINENTAL 80這個名字對某些人而言,或許有些陌生,這麼說好了,在這個球鞋機能、材質、線條愈來愈複雜的時代,兼具復古與摩登,皮革鞋身側邊只有小小的adidas三片葉標誌,與細細的紅色鑲邊線條,沒有多餘綴飾的CONTINENTAL 80,腳感柔軟,滿足了人們回歸簡單的渴望。

從CONTINENTAL 80的名字講明了是雙在1980年代末推出的網球鞋,初期並沒有受到很大關注,直到2018年作為 Yung Series的一份子,重新回到眾人眼前。關於CONTINENTAL 80與某些人氣鞋款的連結,就無須贅述,CONTINENTAL 80最吸眼球之處就在極為簡約、復古的皮革鞋身,三葉草圖案鞋舌,即便Home of Classics系列的女生款,也是只有如同識別標誌的側邊線條變成粉紅色。

What Makes The SAMBAROSE Great

SAMBA保持著adidas包括販賣雙數最多,現存鞋型販賣時間最長的兩個紀錄,更是每個英國小男生對運動鞋最早的記憶。當他們七歲開始踢足球,父母買給他們的第一雙運動鞋就是SAMBA。雖然現在 SAMBA大多時候是室內穿著,1950年代剛推出當時,可是雙抓地力強,能在覆蓋著雪、結冰的場地上踢球的運動鞋。

Home of Classics的SAMBAROSE,保留原版SAMBA對於鞋頭的補強,T字型鞋頭、橡膠鞋底,側邊粉紅色三條線,凸顯了女孩味,鞋舌上「THE BRAND WITH 3 STRIPES」德文「DIE WELTMARKE MIT DEN 3 STREIFEN」,就是在提醒眾人,SAMBA除了夠潮,更有足以細細深究的歷史背景。

What Makes The SUPERCOURT Great

1963年,adidas推出了第一雙網球鞋之後,SUPERCOURT完整集結了adidas超過40年關於網球鞋以及經典皮革運動鞋的製作經驗,在橡膠外底加上了白色紋理結構,柔軟的毛皮襯裡,橡膠大底,側面穿孔三條線標誌,都讓SUPERCOURT有著一眼即識的外型線條。

最新Home of Classics的SUPERCOURT,全皮革鞋身,鞋頭、部分鞋舌與後跟點綴麂皮刷毛,鞋帶孔側的水波型飾片,都讓整雙鞋視覺層次更為豐富,女生版的SUPERCOURT鞋後跟與鞋舌則是粉紅色。

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】